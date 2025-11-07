Policija izlazi na ulice u velikom broju: "Testirat će se svi"

Policija upozorava da uoči Martinja provodi veću kontrolu vožnje pod utjecajem alkohola.

Kako bi osigurali sigurnost u prometu i spriječili moguće najteže prometne prekršaje, policija će provoditi preventivno represivne aktivnosti uoči i na sam dan Martinja 11. studenoga, kada se u prometu očekuje veći broj onih koji će konzumirati alkoholna pića.

Cilj je ublažili i spriječili moguće posljedice vožnje pod utjecajem alkohola, kaže policija.

Pod utjecajem alkohola, koordinacija, sposobnost procjene i reakcija vozačkih vještina gube svoju funkcionalnost i uzrok su prometnih nesreća, napominju u policiji. Za prometne nesreće u tom slučaju odgovoran je upravo čovjek, aktivni sudionik u prometu, bez obzira bio on vozač ili pješak.

"Mogu ja to"

Ovisno o metabolizmu, tjelesnoj masi i brojnim drugim čimbenicima alkohol utječe na sigurnost vozača i njegovo ponašanje u prometu te je, u najmanju ruku, neozbiljno i za cijeli život pogubno kada se aktivno uključite u promet oslanjajući se na subjektivni osjećaj 'mogu ja to'.

Alkotestirat će se svi zaustavljeni vozači, a nadzirat će se i brzina kretanja, korištenje sigurnosnog pojasa vozača i svih putnika, korištenje dječjih sjedalica i mobitela tijekom vožnje i svi oni prekršaji koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreća.

Nadzirat će se i vozači mopeda, motocikla s naglaskom na recidiviste u činjenju prometnih prekršaja.

Evo gdje će biti policija

Akcija će se provoditi tijekom noćnih i ranojutarnjih sati u dane vikenda uoči samog Martinja kao i na sam dan Martinja, a nadzor vozača provodit će se na lokacijama na kojima je evidentiran veći broj prometnih prekršaja i prometnih nesreća zbog vožnje pod utjecajem alkohola, što obuhvaća i zone ugostiteljskih objekata te će se kontrolni punktovi u vrijeme provođenja akcije često mijenjati.

Što ako odbijete alkotest?

Odbijanje vozača na ispitivanje prisustva alkohola, droga ili lijekova u organizmu ili liječničkom pregledu, uzimanju krvi ili krvi i urina, kažnjivo je novčanom kaznom od 1320 do 2650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana!

Osim novčanih, kazne su i zabrana upravljanja motornim vozilom i negativni prekršajni bodovi, ovisno o izmjerenoj količini alkohola u organizmu te broju ponavljanja prekršaja.

Ako je riječ o osobi pod utjecajem opojnih sredstava i okolnosti upućuju da će nastaviti s prekršajem, policija može odrediti:

1. smještanje u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva

2. premještanja motornog vozila na određeno mjesto do prestanka djelovanja opojnog sredstva

Savjeti vozačima

Policija zato sudionicima u prometu savjetuje: