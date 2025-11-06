Ozalj zavijen u crno: U bolnici preminuo drugi mladić iz strašne nesreće, oglasila se gradonačelnica

Preminuo je još jedan mladić koji je sudjelovao u nesreći koja se u srijedu navečer dogodila u Ozlju, a gradonačelnica Lidija Bošnjak je zbog tragedije donijela odluku o proglašenju Dana žalosti.

Iz gradske uprave su objavili da je iz Opće bolnice Karlovac stigla vijest da je preminuo 18-godišnjak koji je nakon prometne nesreće zadobio teške ozljede i bio u životnoj opasnosti. Policija je ranije objavila da je drugi 18-godišnjak smrtno stradao, a 24-godišnjak teško ozlijeđen.

"Dan žalosti obilježit će se u petak 7. studenog 2025. godine spuštanjem zastava na pola koplja ispred zgrade gradske uprave Grada Ozlja i zgradama ustanova na području Grada Ozlja", izvijestili su te dodali: "Tijekom Dana žalosti neće se održavati programi i događaji sa zabavnim sadržajem, a svi ugostiteljski objekti pozivaju se da svoje poslovanje prilagode dostojanstvenom obilježavanju ovog dana."