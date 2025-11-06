Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
neodgovorni vozači

Nakon tragedija na hrvatskim cestama, policija priprema žestoko povećanje kazni: "Kada ovo radite, sekunda je dovoljna za nesreću"

Piše Božidar Lončar/DNEVNIK.hr, 06. studenoga 2025. @ 19:40 komentari
Prometna nesreća u Ozlju
Prometna nesreća u Ozlju Foto: Dnevnik Nove TV
Ozalj tuguje nakon što su u slijetanju vozila s ceste dvojica 18-togodišnjaka poginula, a jedan mladić teško ozlijeđen. I to nisu bili jedini poginuli na cesti. U MUP-u baš zbog ovakvih tragedija pripremaju višestruko povećanje kazni za neodgovorne vozače.
Najčitanije
  1. Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera
    Francuski dobrovoljac

    Tuga i ponos u Vukovaru: Pokopan Jean-Michel Nicolier
  2. Privođenje, ilustracija
    nepravomoćno osuđen

    Strani radnik usred bijela dana silovao turisticu u centru Zagreba: Sud odredio kaznu
  3. Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera - 5
    TISUĆE LJUDI

    FOTOGALERIJA Pogledajte tko je došao u Vukovar na ispraćaj Jean-Michela Nicoliera
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Pogledajte kako izgleda jedna od najvrjednijih neandertalskih lubanja na svijetu
izložena u zagrebu
Pogledajte kako izgleda jedna od najvrjednijih neandertalskih lubanja na svijetu
Berače maslina gotovo pogodili lovci: "Letjelo im je iznad glave! Nakon svega su mrtvo hladno..."
Bliski susret
Drama tijekom berbe! Bacali se na tlo kad su zapucali prema njima: "Letjelo im je iznad glave! Nakon svega su mrtvo hladno..."
Mladima stiže poklon za 18. rođendan: Država našla način da im približi kulturna događanja
Nova inicijativa
Mladima stiže poklon za 18. rođendan: Država našla način da im približi kulturna događanja
Poznati svjetski znanstvenik o praksi kojoj se sve više roditelja protivi: "Opasnosti su znatne"
Za Dnevnik Nove TV
Poznati svjetski znanstvenik o praksi kojoj se sve više roditelja protivi: "Opasnosti su znatne"
Hrvatski zatvorenici uronit će u virtualnu stvarnost: "Kroz te će scenarije naučiti nove vještine"
Nova iskušenja
Hrvatski zatvorenici uronit će u virtualnu stvarnost: "Kroz te će scenarije naučiti nove vještine"
Iz Ukrajine stigao nesvakidašnji apel za pomoć: "Obraćamo se našim prijateljima iz Hrvatske"
Stanje je loše
Iz Ukrajine stigao nesvakidašnji apel za pomoć: "Obraćamo se našim prijateljima iz Hrvatske"
Strani radnik usred bijela dana silovao turisticu u centru Zagreba: Sud odredio kaznu
nepravomoćno osuđen
Strani radnik usred bijela dana silovao turisticu u centru Zagreba: Sud odredio kaznu
Pogledajte tko je sve došao u Vukovar na ispraćaj Jean-Michel Nicoliera
TISUĆE LJUDI
FOTOGALERIJA Pogledajte tko je došao u Vukovar na ispraćaj Jean-Michela Nicoliera
Scene koje lome srce: Majka pokopala sina na vukovarskom groblju
Jean-Michel Nicolier
FOTO Scene koje lome srce: Majka pokopala Jean-Michela na vukovarskom groblju
Ludo otkriće! Kopao je bazen i pronašao zlato, ali tu nije bio kraj
Pravi sretnik
Ludo otkriće! Kopao je bazen u svom vrtu i pronašao zlato, ali tu nije bio kraj
VIDEO Nevjerojatan trenutak na Crvenom trgu: 11-godišnjakinja se suprotstavila Putinu pred svima
Posramila ga
VIDEO Nevjerojatan trenutak na Crvenom trgu: 11-godišnjakinja se suprotstavila Putinu pred svima
Sprovod Jean-Michela Nicoliera u Vukovaru
Francuski dobrovoljac
Tuga i ponos u Vukovaru: Pokopan Jean-Michel Nicolier
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Sprovod Jean-Michela Nicoliera u Vukovaru
Francuski dobrovoljac
Tuga i ponos u Vukovaru: Pokopan Jean-Michel Nicolier
Anušić osudio incident u Splitu: To samo šteti hrvatskoj državi
Aktualne teme
Anušić: "Pustite više nek' ide tamo gdje joj je mjesto, u muzeje, u vražju mater"
VIDEO Nevjerojatan trenutak na Crvenom trgu: 11-godišnjakinja se suprotstavila Putinu pred svima
Posramila ga
VIDEO Nevjerojatan trenutak na Crvenom trgu: 11-godišnjakinja se suprotstavila Putinu pred svima
show
Tko je Mira Nair, majka Zohrana Mamdanija?
njezin sin jedinac
Znate li tko je majka novog gradonačelnika New Yorka? Riječ je o filmskoj ikoni!
Bivša supruga Kiće Slabinca napisala knjigu o njemu, otkrila i što je presudila njihovom braku
pet godina otkad ga nema
Bivša supruga Kiće Slabinca napisala knjigu o njemu, otkrila i što je presudilo njihovu braku
Thompson oštro odgovorio Tomaševiću
oštra reakcija
Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve?
zdravlje
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Rezultati su nevjerojatni
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Upala porebrice: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Piše liječnik
Upala porebrice: Simptomi koje ne smijete ignorirati
zabava
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Urnebesno
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Mozak vam treba izazov? Ovaj kviz je savršen test za vas
Pokažite što znate!
Mozak vam treba izazov? Ovaj kviz je savršen test za vas
Najgora noćna mora svakog Dalmatinca! Urnebesna šala nasmijala domaću publiku
Presmiješno
Najgora noćna mora svakog Dalmatinca! Urnebesna šala nasmijala domaću publiku
tech
Kraj karijesa i plombi? Revolucionarni gel obnavlja zubnu caklinu
Bez boli i straha
Kraj karijesa i plombi? Revolucionarni gel obnavlja zubnu caklinu
Revolucija u kokpitu: Američki B-21 Raider dobiva neočekivani sastav posade?
Velika promjena
Revolucija u kokpitu: Američki B-21 Raider dobiva neočekivani sastav posade?
Google je upravo svoje Karte učinio još boljima
Stižu nove opcije
Google je upravo svoje Karte učinio još boljima
sport
Celta bez milosti protutnjala Maksimirom i riješila pitanje pobjednika već u prvom dijelu
Tužna zagrebačka noć
Celta bez milosti protutnjala Maksimirom i riješila pitanje pobjednika već u prvom dijelu
Torcida poziva na veliko okupljanje svih Hrvata na Rivi: Pročitajte žestoko priopćenje
Nakon uhićenja u Splitu
Torcida poziva na veliko okupljanje svih Hrvata na Rivi: Pročitajte žestoko priopćenje
Sin Eduarda Da Silve rasturio u prvom nastupu za Hrvatsku
Bravo!
Sin Eduarda da Silve rasturio u prvom nastupu za Hrvatsku!
tv
Kumovi: Liječnik baš i nema iskustva - je li ovo noćna mora?
KUMOVI
Kumovi: Liječnik baš i nema iskustva - je li ovo noćna mora?
U dobru i zlu: Već je ionako previše žena u toj kući, a sad je došla još jedna
U DOBRU I ZLU
Već je ionako previše žena u toj kući, a sad je došla još jedna
U dobru i zlu: Uhvaćeni u neugodnom trenutku - kako će sve objasniti?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Uhvaćeni u neugodnom trenutku - kako će sve objasniti?
putovanja
Stvari koje su puno poskupjele u Hrvatskoj u zadnjih pet godina
Bezobrazno skupo!
10 stvari kojih su se Hrvati odrekli jer su toliko poskupjele da ih se ne isplati više kupovati
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
15 nasumičnih pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Korak po korak
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
novac
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Direktori vodećih investicijskih banaka: Slijedi preokret, pripremite se na značajan pad dionica
Sudar sa stvarnošću
Direktori vodećih investicijskih banaka: Slijedi preokret, pripremite se na značajan pad dionica
lifestyle
Elin Kostelić u maloj crnoj haljini i gležnjačama na premijeri filma 'Freedom'
Stajling za premijeru
Elin Kostelić: Mala crna haljina i obične gležnjače za izdanje koje slavi jednostavnu eleganciju
Ulična moda Zagreb u cvjetnoj haljini i gležnjačama od brušene kože
Izdanje za šetnju
Mama iz centra Zagreba: Cvjetna haljina i gležnjače od brušene kože za jednu od najboljih jesenskih kombinacija
Podrum u Rijeci uređen poput najljepšeg prostora za život
Samo 23 kvadrata
Fenomenalno uređen podrum u Rijeci, u njemu bi se moglo i živjeti, a i terasa je san snova
sve
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Urnebesno
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Celta bez milosti protutnjala Maksimirom i riješila pitanje pobjednika već u prvom dijelu
Tužna zagrebačka noć
Celta bez milosti protutnjala Maksimirom i riješila pitanje pobjednika već u prvom dijelu
Tko je Mira Nair, majka Zohrana Mamdanija?
njezin sin jedinac
Znate li tko je majka novog gradonačelnika New Yorka? Riječ je o filmskoj ikoni!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene