Pokrenut postupak protiv policajca zbog seksualnih odnosa u službenom autu

Ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je da je utvrđena osnovana sumnja da je jedan policijski službenik počinio težu povredu službene dužnosti – navodno je tijekom radnog vremena koristio službeno vozilo za seksualne odnose.

U javnosti su se proteklih tjedana pojavili navodi o neprimjerenom ponašanju više policijskih službenika s područja Policijske uprave požeško-slavonske.

"Policijska uprava požeško-slavonska provela je postupak provjera navoda. Izvršenim provjerama utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je policijski službenik Policijske postaje Pleternica počinio težu povredu službene dužnosti te će protiv njega biti pokrenut disciplinski postupak", stoji u odgovoru Ministarstva unutarnjih poslova za Požeški.hr.

Slučaj je Telegram otkrio još u srpnju. Prema njihovim izvorima, više je pripadnika MUP-a nekoliko puta tijekom radnog vremena u službenom policijskom automobilu imalo odnose s istom ženom iz Požeško-slavonske županije.

Tada je iz Policijske uprave požeško-slavonske priopćeno kako se ne provode policijski izvidi, ali da se provjeravaju navodi o mogućem neprimjerenom ponašanju jednog policijskog službenika.

Iako MUP nije potvrdio o čemu je točno riječ, prema saznanjima portala Požeški.hr, ispitivani su navodi vezani za spomenute odnose. Budući da je disciplinski postupak tek u fazi pokretanja, iz Ministarstva zasad nisu iznosili dodatne pojedinosti o slučaju.