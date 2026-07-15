Seks-skandal u Slavoniji: Snimke s mobitela razotkrile što su policajci radili u službenom vozilu, akterica je ista

Policijsku upravu požeško-slavonsku potresa nezapamćen skandal. Kako neslužbeno, ali iz pouzdanih izvora doznaje novinar Telegrama Drago Hedl, nekoliko pripadnika MUP-a našlo se pod povećalom zbog sumnje da su u više navrata, tijekom radnog vremena i u službenom policijskom automobilu, imali seksualne odnose s istom ženom.

Slučaj o kojem bruji cijeli kraj otkriven je nakon što je policiji prijavljeno obiteljsko nasilje u mjestu u kojem spomenuta žena živi.

Suprug joj je tijekom sukoba oduzeo mobitel, no ona je uspjela zamoliti susjedu da joj omogući poziv službi 112, nakon čega je na teren stigla policijska patrola iz susjednog mjesta.

Nakon očevida, policajci su izuzeli mobitel jer je suprug navodno odmah upozorio policajce da se u uređaju nalaze kompromitirajuće, eksplicitne snimke.

Kada su policajci u postaji pregledali sadržaj izuzetog mobitela kako bi provjerili te navode, ostali su u potpunom šoku jer su na eksplicitnim fotografijama i snimkama prepoznali svoje vlastite kolege. Prema neslužbenim informacijama, u početku je bilo pokušaja da se cijeli slučaj tiho zataška unutar uprave.

Policija neće ništa potvrditi

Međutim, kompromitirajuće fotografije ubrzo su se počele dijeliti među ljudima, pa zataškavanje više nije bilo opcija i događaj se morao službeno prijaviti. Imena spomenute žene, kao i trojice policajaca s kojima se upuštala u odnose u službenom vozilu, dobro su poznata autoru koji je priču i razotkrio.

Nakon poslanog upita s konkretnim prezimenima trojice policajaca, inicijalima gospođe i nazivom ustanove u kojoj radi, iz Policijske uprave požeško-slavonske stiglo je vrlo šturo priopćenje. U njemu navode kako ne provode policijske izvide u vezi s navodima na koje se odnosi upit, ali potvrđuju da su u tijeku provjere navoda o mogućem neprimjerenom ponašanju jednog policijskog službenika.

Iako policija službeno spominje provjeru tek jednog službenika i negira provođenje službenih policijskih izvida, u županiji se i dalje naveliko priča o detaljima ovog nezapamćenog skandala među požeškim plavcima.