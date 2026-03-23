FOTO "Nema dizela ni benzina": Neke pumpe već bez goriva, ministar se pravi Englez

Neke benzinske postaje u Hrvatskoj ostale su bez goriva samo dan prije no što će na snagu stupiti nove cijene koje donose poskupljenje.

Poseban je problem s dizelskim gorivom. Od utorka, prema novom izračunu utvrđivanja najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, eurodizel raste na 1,73 eura po litri, a plavi dizel na čak 1,19.

Doznajemo kako u Konavlima na pojedinim benzinskim pumpama nema dizela, INA i Dirus već su obavijestili svoje kupce o nedostatku.

Nedostatak goriva Foto: DNEVNIK.hr

Nedostatak goriva Foto: DNEVNIK.hr

Nedostatak goriva na jugu zemlje nije izolirani slučaj, na pojedinim pumpama u drugim dijelovima također nedostaje goriva, no čini se kako problem nije samo u cijeni već i u opskrbi jer pojedine pumpe ne dobivaju dovoljno goriva, dok potražnja raste.

Plavi dizel samo na INA-i

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar nakon sjednice Vlade rekao je kako on nema informaciju o nedostatku goriva. "I noćas su cisterne vozile na sve destinacije i sigurnost opskrbe je osigurana, građanima poručujem da nema potrebe za iracionalnim stvaranjem zaliha goriva."

Potvrdio je kako danas INA jedina prodaje plavi dizel. "INA ima svoju rafineriju i ima prednost postaviti se na tržištu malo drugačije od drugih distributera."