Vozači, oprez tijekom vikenda: Na ovim prometnicama velik broj policajaca, evo što provjeravaju

Kako bi se smanjilo stradavanje ranjivih skupina sudionika u prometu, u subotu od 10 do 16 sati policijski službenici provodit će pojačani nadzor vozača motocikala, mopeda i električnih romobila na području cijele Istre.

Na području Policijske uprave istarske u 2026. godini dogodila se 21 prometna nesreća u kojoj su sudjelovali vozači mopeda i motocikala, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, tri su zadobile teške tjelesne ozljede, a 17 lakše tjelesne ozljede.

Vozači električnih romobila sudjelovali su u 11 prometnih nesreća, u kojima su dvije osobe teško ozlijeđene, a četiri lakše.

Kako bi se smanjio broj stradavanja i povećala sigurnost motociklista i mopedista u prometu, apelira se na vlasnike i vozače da se pridržavaju savjeta i preporuka za sigurnije sudjelovanje u prometu:

prije vožnje očistite vizir, stavite zaštitnu kacigu i pravilno je zategnite

uz zaštitnu kacigu koristite i drugu zaštitnu opremu (jaknu, hlače, štitnike, čizme i rukavice)

zbog ionako manje i teže uočljive siluete na cesti preporučuje se nošenje svjetlije odjeće i kacige življih boja, odnosno s reflektirajućim detaljima

provjerite tlak u gumama

upalite dnevno ili kratko svjetlo

ne upravljajte vozilom pod utjecajem alkohola ili droga, dok ste umorni ili bolesni

poštujte dopuštena ograničenja brzine

prilagodite brzinu vožnje uvjetima na cesti (stanju i karakteristikama ceste)

prilikom vožnje u skupini vozite u slijedu, jedan iza drugoga

izbjegavajte vožnju po dijelovima asfalta na kojima ima pijeska, ulja i slično, posebice u zavojima

prilikom vožnje kroz lijevi zavoj odmaknite se od središnje crte jer se naginjanjem u zavoju glava vozača može naći i do metar u prometnoj traci suprotnog smjera

ne vozite slalom između vozila

vozite na dovoljnoj udaljenosti od vozila ispred sebe,

vozite sredinom prometnog traka (iznimno, na kolnicima s jednom prometnom trakom u jednom smjeru, moped se treba kretati što bliže desnom rubu kolnika).

"Iako je uvriježeno mišljenje kako stradavanju motociklista pridonosi njihova sklonost rizičnom ponašanju, prometne nesreće u kojima stradavaju motociklisti nerijetko su uzrokovane i pogreškama drugih vozača, poput oduzimanja prednosti prolaska, što u kombinaciji s neprilagođenom ili prevelikom brzinom motocikala rezultira teškim posljedicama", poručila je policija.

Policija upozorava sve vozače da su prije obavljanja bilo koje radnje vozilom u prometu (skretanja, pretjecanja, polukružnog okretanja, vožnje unatrag i slično), odnosno prije svake promjene načina upravljanja vozilom, dužni uvjeriti se da takvu radnju mogu izvršiti na siguran način, bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili njihovu imovinu. To podrazumijeva pravodobnu i temeljitu provjeru prometne situacije pogledom u sva retrovizorska ogledala, kao i dodatnim okretanjem glave i pogledom unatrag.

Posebna se pozornost skreće na vozila na dva kotača (motocikle, mopede i bicikle), čija je silueta znatno uža u odnosu na druga vozila i koja u vrlo kratkom vremenu mogu razviti veću brzinu. Upravo zbog tih karakteristika njihovo je pravodobno uočavanje otežano, što dodatno povećava rizik od prometnih nesreća.

Nadzor na cestama Splitsko-dalmatinske županije

Tijekom predstojećeg vikenda policajci nastavljaju intenzivnu kontrolu prometa na cestama Splitsko-dalmatinske županije.

Posebna pozornost bit će na ponavljače prometnih prekršaja koji vrlo često svojim ponašanjem, ignoriranjem zabrana, zaštitih mjera nastavljaju kršiti prometne propise unatoč dosad izrečenim kaznama.



"Sve sudionike u prometu dodatno pozivamo na oprez i poštivanje prometnih propisa, kako svojim neodgovornim ponašanjem ne bi doveli u opasnost vlastiti, ali i život ostalih sudionika u prometu", poručila je policija.

Nadzor vozača na području Karlovca

S ciljem povećanja razine sigurnosti u prometu i sprječavanja činjenja prometnih prekršaja, prvenstveno nadzora vozača koji upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola i/ili droga, karlovački policajci će u noći s 18. na 19. travnja provoditi pojačani nadzor u prometu.

"Ovakve akcije su nužne i imaju za cilj ne samo kažnjavati vožnju pod utjecajem alkohola i droga, već utjecati na svijest vozača o tome da alkohol i upravljanje vozilom ne idu zajedno te mogu izazvati teške i trajne negativne posljedice", poručila je PU karlovačka.