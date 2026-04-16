Njegova dijagnoza ih je šokirala, ali borba i ljubav donijeli su Jakovu nevjerojatan uspjeh: "Stan je bio prekriven crtežima"

Krenulo je kao šaranje u pijesku i po zidovima obiteljske kuće, a preraslo u veliku ljubav. Jakov ima 13 godina i iza sebe ima niz likovnih nagrada i priznanja. Ilustrirao je dvije slikovnice, a po njegovim originalnim likovima na jesen bi premijeru trebala imati i jedna kazališna predstava. Jakov od malih nogu živi u svijetu bojica, crteža, kistova, ali i u svijetu - spektra autizma.

O uspjehu koji je postigao njegova obitelj nije mogla ni sanjati kada mu je prije 11 godina potvrđena dijagnoza poremećaja iz spektra autizma.

"U tom trenutku svijet završava. Znači ona idila, more, dijete, sve super, sve pet, pada u vodu. Doslovno crnilo oko nas", ispričao je Josip Knežević, Jakovljev otac.

Dodaje da je to bio šok koji je riječima teško opisati. No, vremena za tugovanje nije bilo. Jakov je rastao, a oni bili itekako svjesni važnosti rane intervencije. U Virovitici tada nisu imali previše stručnjaka ni mogućnosti kako pomoći vlastitom djetetu.

"Mi smo morali biti i logoped i rehabilitator i radni terapeut i motivator i sve, a praktički nismo znali od kud krenuti", ispričao je tata Josip.

"Bilo je jako teško. Jako teško. Strašno puno odricanja, strašno puno teških trenutaka. Držali smo se,suprugi i ja, kako god smo mogli. Da mi nije bilo njega, ne znam kako bi", dodala je Vedrana Knežević, Jakovljeva majka.

Provjerenom su Vedrana i Josip ispričali kako im je izgledao život nakon dijagnoze, ali i prve Jakovljeve korake u umjetnosti.

"Znači, njemu je teta u vrtiću već stavljala te pastele u ruke. To su vam bili većinom geometrijski likovi, nekakvi krugovi, nekakvi smajlići. I tako je krenulo", ispričala je Vedrana Knežević.

Od crteža sunca u pješčaniku u dječjem parku preko bilježnica i bilježnica iscrtanih od korice do korice i velikih papira na podu dnevne sobe. Sve je postajalo platnom i prostorom za stvaranje. Naravno da nisu bili pošteđeni ni zidovi.

U međuvremenu je Jakov otkrio i svijet animacije. Sve je iznenadilo kada je sam, bez ičije pomoći, naučio koristiti programe za animaciju.

Jakov je dokaz da uz predan rad, trud i podršku bližnjih, gotovo svaka - pa i ova dijagnoza može pasti u drugi plan. Priču o malom velikom umjetniku donosi novinarka Provjerenog Maja Medaković.