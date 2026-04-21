Plenković odgovorio Hajdašu Dončiću: "Predlažem mali time-out, duboki uzdah, jedan čaj..."

Komentirajući izjave Siniše Hajdaša Dončića da je radikalni desničar i kršitelj Ustava, predsjednik Vlade Andrej Plenković iz Krapine je u utorak šefu SDP-a poručio da bude manje egzaltiran, da se smiri i pridonese rješenju problema vezanih uz izbor ustavnih sudaca.

Premijer i predsjednik HDZ-a je danas potvrdio je da su kandidati parlamentarne većine za suce Ustavnoga suda sudac Vrhovnog suda Željko Pajalić i odvjetnik Mladen Sučević, na što je reagirao predsjednik SDP-a koji je oštro je kritizirao javno iznošenje imena kandidata te Plenkovića nazvao "radikalnim desničarom i kršiteljem Ustava'".

"O tome da sam ja radikalni desničar, to ni on sam ne vjeruje, ali odmah misli da je to neka simpatična retorička figura koju mu neko iz PR-a sugerira, no to je više na njegovu sramotu nego što to meni nešto posebno predstavlja”, odgovorio je Plenković u izjavi novinarima u Krapini nakon otvaranja novog područnog objekta Dječjeg vrtića Gustav Krklec.

Što se tiče kršenja Ustava, dodao je, Ustav je kršio njegov prijatelj Milanović prije dvije godine, upravo u ovo vrijeme parlamentarnih izbora, u petak je bilo točno dvije godine. "Tu epizodu smo vidjeli, očitovanje Ustavnog suda tada smo vidjeli”, podsjetio je.

Oporba nije spremna prihvatiti ljude čije profil odgovara upravo onome što je tražila

Dodao je i da je i sam mislio da će se dogoditi ono što se dogodilo nakon današnje konferencije za novinare nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, a to je da "oporba nije spremna prihvatiti čak ni ljude i kandidate čiji profil u potpunosti odgovaraju onome što su mjesecima tražili".

"Tražili su stručne ljude, ljude s iskustvom i ljude od integriteta, uvažene i priznate u pravnoj struci. Mi smo predložili, kao parlamentarna većina, gospodina Željka Pajalića, dugogodišnjeg suca Vrhovnog suda, koji figurira i kao glasnogovornik suda povremeno i odvjetnika Mladena Sučevića”, istaknuo je premijer.

Struka, iskustvo, možemo reći, jedna reputacija u pravničkim krugovima, prema kojoj svi imaju respekt, ustvrdio je premijer o kandidatima te prokomentirao kako reakcija na taj prijedlog "očito nije reakcija na to koga se predlaže, nego reakcija na to tko predlaže”.

Vidljivo je, dodao je Plenković, da Hajdaš Dončić ni u jednom trenutku ne dovodi u pitanje stručnost, kompetentnost, iskustvo ni znanje dvojice predloženih kandidata te da to, očigledno, nije problem.

"Jedina bit ove reakcije je da bi oni htjeli da valjda kao opozicija predlože više kandidata za Ustavne suce nego što će to učiniti pozicija. Javnost sada to vidi sasvim transparentno i jasno”, ustvrdio je.

Dodao je da će opozicija, ako na Odboru za Ustav i kasnije na plenarnoj sjednici ne podrži kandidate koji se sugeriraju, snositi puni teret političke odgovornosti za eventualni nastavak nepopunjavanja tri upražnjena mjesta na Ustavnom sudu. "Pa neka nosi tu odgovornost gospodin Hajdaš Dončić, koji očito nije dovoljno zreo", rekao je.

Parlamentarna većina nudi rješenje, treba razgrnuti kaos i buku

"Ja mu predlažem da ne bude rastrojen kao što je bio na presici, nego da bude korektan, fin, pristojan, kulturan i kooperativan kao gospodin (Željko) Kolar, a jednako tako apeliram na njega da bude malo manje egzaltiran i da pridonese rješenju”, poručio je Plenković šefu SDP-a.

Istaknuo je da parlamentarna većina nudi rješenje i za Ustavni i za Vrhovni sud te da je ideja da se sve to usuglasi na plenarnoj sjednici već idućega tjedna, u četvrtak 30. svibnja.

"Predlažem im mali time-out, vremena za konzultacije, duboki uzdah, jedan čaj i da onda lijepo kada promisle, sagledaju koga smo mi to predložili, da artikuliraju koga bi oni htjeli u Ustavnom sudu i da pokušamo postići dogovor. To je racionalan pristup u interesu funkcionalnosti Ustavnog suda, a naravno i popunjavanja čelne dužnosti na Vrhovnom sudu”, rekao je Plenković.

Ako će se oni vratiti na poziciju da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 200 sudaca Vrhovnog suda, onda je to nešto drugo, nastavio je i prokomentirao kako to onda znači da "upravo SDP želi politički angažirane ustavne suce koji će valjda zastupati njihova ideološka ili politička stajališta u raspravama kada Ustavni sud odlučuje o pojedinim temama od njihove nadležnosti". "Tu je ta velika i ključna razlika”, dodao je.

Na pitanje je li spreman pružiti ruku prvi, Plenković je odgovorio da je spreman i na više od toga. "Više od ovoga, ja ne znam, valjda mu brat, ako ga ima, ne bi pružio prijateljskiju ruku od ovoga. Razumijete? To je bit. Idemo malo razgrnuti šumu, kaos, buku, želju za nastavkom neke svađe i prijepora", poručio je.