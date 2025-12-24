Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...

Peteročlana obitelj, uključujući dvoje djece od šest i osam godina, otrovala se ugljikovim monoksidom u utorak te je zbrinuta u našičkoj Županijskoj bolnici.

Prema dosad prikupljenim policijskim saznanjima i provedenim očevidom, utvrđeno je da je peteročlana obitelj - osobe u dobi od 82, 52, 46 te osam i šest godina, u ponedjeljak došla u mjesto Markovac Našički, u kuću u kojoj borave samo mali dio godine.

U utorak popodne u jednom je trenutku u zatvorenom prostoru došlo do povećane koncentracije ugljikova monoksida, koji su udisali ukućani, izvijestila je policija.

U kuću je po ranijem pozivu vlasnika došao stručnjak za plinske sustave, koji je ukućane zatekao dezorijentirane ili u nesvijesti te je pozvao djelatnike županijskog Zavoda za hitnu medicinu, koji su članove obitelji hitno prevezli u Županijsku bolnicu u Našice.



Članovi obitelji su, srećom, izvan životne opasnosti i u bolnici su zadržani na promatranju, a pred policijom je daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su zamalo dovele do tragedije.



Dobro je znati: ovo su važni koraci koji vam mogu spasiti život.