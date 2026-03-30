Hrvatski vojnici uz bjelorusku granicu: Anušić predstavio moćne Tatre, stiže ih još 90!

Iza ministra obrane manja je vojna turneja. Nakon Poljske obišao je i hrvatske vojnike u Litvi. Razgledao je naoružanje, ali i novi adut hrvatske vojske kamione Tatra, koje je javnost imala priliku vidjeti prvi put.

“Imali smo nadzorno tehničko gađanje, na vojnom poligonu Pabrade, blizu bjeloruske granice, gađanje provedeno izvanredno, malo odstupanja od cilja. Sve super prošlo, rekao je Eugen Paun, zapovjednik bitnice, pripadnik 6. HRVCON-a.

“Svi smo tu da pomognemo jedni drugima", nadodao je.

Slušao je i ministar obrane o hrvatskim vojnicima same pohvale. Pa i od Nijemaca u koje su sve oči uperene. Ministar obrane Ivan Anušić odgovorio je na pitanje mogu li Nijemci učiti od hrvatskih vojnika. “Kako ne. U ovom kontingentu čak deset pripadnika su veterani Domovinskog rata. Njihovo znanje i iskustvo zlata vrijedi”, rekao je Anušić.

Posebnu pozornost privlači i nova vojna oprema. Hrvatska vojska već je primila šest čeških Tatara, a u Litvi su trenutno dva terenska vozila. Ako sve ide po planu, do 2030. u Hrvatsku stiže ukupno 420 vozila u vrijednosti oko 200 milijuna eura.

“Dvije su ovdje, da, a do kraja godine još 90 stiže“, dodaje Anušić.

Razgledao je Anušić naoružanje. Vraća se zadovoljan. Kaže da je Hrvatska spremna stati rame uz rame s partnerima, ali pilote na Rafalima zasada ne misle slati u presretanja i nadzor neba što nekoliko NATO članica već radi.

"Nema niti logike, niti praktičnog rješenja. Ako se zatraži od nas? Vidjet ćemo, stavit ćemo na stol, pa ćemo razgovarati, male su šanse da se to od nas zatraži", rekao je Anušić.

U vojnoj bazi u Rukli snimanje je strogo ograničeno zbog sigurnosti. Na mjestu boravi 91 hrvatski vojnik, među kojima je i devet žena. Osim što se obučavaju, hrvatski vojnici štite Litvu od mogućih napada iz Rusije i Bjelorusije.

Na pitanje o blizini granice, jedan od vojnika, Paun, odgovara: "Nitko ne razmišlja o tome u tom trenutku, spremni smo na sve".

Pripadnica 6. HRVCON-a Gordana Golubić, koja je u bazu stigla kad je temperatura pala na minus 28 stupnjeva, ističe: "To je bilo dobro iskustvo, nikad to u životu nisam doživjela, ali odradili smo i tu zadaću".

Razvodnik Tino Ćuković ističe da je posao isti bez obzira nalaze li se u Litvi ili Hrvatskoj.

"To je sve naš standardni posao. Bili u Litvi ili Hrvatskoj isto je", rekao je Ćuković.

Zapovjednik pukovnik Marijan Žukina dodaje da je preuzimanje zadaće bilo sigurno: "Nisam dvojio, vojnički je da izvršimo zadaću, nema rasprave."

Vojnici ističu da su spremni odgovoriti na sve izazove. Pozivi obitelji i dalje su im najteži trenutci.

"Konstantno se čujemo s obitelji. Htio bih im pozdraviti i reći da se tata brzo vraća kući", kaže Ćuković.

Do povratka u domovinu preostalo im je još pet mjeseci službe.