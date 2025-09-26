Tržište nekretnina u padu: "Klijenti traže kvalitetu, takva odmah nađe kupca"

Vlastita nekretnina za mlade je gotovo nedostižna. Održana je konferencija na koju su stigla čak tri ministra i zastupnica koja na europskoj razini promovira priuštivo stanovanje. Zahtjevna tema - Hrvati najduže žive kod roditelja, divljaju i cijene najma i cijene kvadrata, banke su postrožile kriterije.

Stan bez kredita, kažu građani, danas je pravi izazov. Realnost je to većine mladih koji do vlastite nekretnine dolaze sve teže. U Hrvatskoj nedostaje 236 tisuća stanova, istovremeneno 600 tisuća njih zjapi prazno. Da bi ih ponudili u najam, Vlada nudi više od pola višegodišnje medijalne najamnine.

"Napučeno kućanstvo svakako je barijera u demografskoj obnovi Hrvatske. Ako bi svoj stan od 60ak kvadrata dali u dugoročan najam na sedam godina RH bi odmah isplatila 24 tisuće eura, a nakon tri i pol eura još dodatnih 16 tisuća eura", rekao je ministar graditeljstva Branko Bačić.

Stroži su i uvjeti kreditiranja. Agentica za nekretnine kaže - prerano je govoriti o utjecaju na tržište, no ponuda opada.

"U odnosu na isto razdoblje prošle godine na cijelom tržištu je pad od 15 posto, u Zagrebu isto 20 posto. Klijenti traže kvalitetne nekretnine i čim se takva nađe na tržištu, odmah nađe kupca", ispričala je Martina Mataić Škugor, agentica za tržište nekretnina.

