Zastupnik Hodžić glasao za Palestinu: "Neki su u Saboru pokazali licemjerje..."; Komentirao i prozivku od Mrak-Taritaš

Hrvatski sabor je odbio zaključak oporbe da se odmah treba priznati Palestina.

U žestokoj raspravi pale su teške riječi.

Saborski zastupnik, predstavnik bošnjačke nacionalne manjine te član vladajuće većine Armin Hodžić u petak je glasao za priznanje Palestine. O ovoj temi je s njim u studiju Dnevnika Nove TV razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

Kako kaže Hodžić, smatra da mu kolege iz vladajuće većine nisu zamjerili što je glasao za Palestinu.

"Ja sam svoj stav iskomunicirao ranije, radim to posljednjih nekoliko mjeseci te sam ostao dosljedan svom uvjerenju kojeg sam prenio i premijeru Andreju Plenkoviću. Ni moj ni njegov stav ne odudara od onog što je javno komunicirano. Kada govorimo o drugim zastupnicima nacionalnih manjina, svi oni dolaze iz različitih pozicija, ali bih ja volio da postoji veći stupanj političke odgovornosti prema onome što se događa na zapadnoj obali, gdje je više od 1000 ljudi ubijeno od 7. listopada 2023., a gdje ne postoji Hamas koji se često spominje kao prepreka priznavanju Palestine", rekao je.

Objasnio je kako situacija u Gazi nije crno bijela, ali da je u pitanju cijela zapadna obala.

44 zastupnika su u petak potpisala za priznanje Palestine, a njih 56 je ranije potpisalo otvoreno pismo premijeru Plenkoviću poslali u kojem su tražili priznanje te države.

"Gdje su danas bili ti kolege koji su potpisali pismo premijeru, promovirali ga dva dana, a onda se nisu pojavili ili nisu uključili u glasanje je pitanje koje se njima treba postaviti. Mislim da je to određeno političko licemjerje", rekao je Hodžić.

Kako kaže, ako mu je cilj priznanje Palestine, onda više može postići ako je na terenu. "Možda su mi šanse male, ali one ipak postoje. Dokle god je tako, ja ću se truditi približiti svoje stavove drugima".

O ovoj temi nije razgovarao s predsjednikom Zoranom Milanovićem. "S njim nisam imao nikakav kontakt od njegovih izjava o genocidu u Srebrenici".

Naglasio je da ovi napori imaju mogućnost spriječiti daljnji rat, ukoliko se stvori međunarodni pritisak više država na Izrael. "Ono što oni ne vide je da si svaki dan zabijaju autogolove, da gube međunarodne partnere i da svi oni koji su možda imali razumijevanja za njih to razumijevanje izgubili", zaključio je.