Država nudi tisuće eura za iznajmljivanje stanova: "To će pomoći u zaustavljanju rasta cijena"

Prenapučena kućanstva prepreka su u demografskoj obnovi Hrvatske, poručio je ministar Branko Bačić na konferenciji o priuštivom stanovanju. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1800 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji prve nekretnine, a već je isplaćeno oko 7 milijuna eura.

Mjera povrata poreza, ali i stavljanje praznih stanova u ponudu, ističe ministar - dugoročno će pomoći u zaustavljanju rasta cijena najamnina.

Branko Bačić Foto: DNEVNIK.hr

"Ako bi svoj stan od 60-ak kvadrata dali u dugoročni najam na sedam godina, RH bi odmah isplatila 24 tisuće eure, nakon tri i pol godine još dodatnih 16 tisuća eura", rekao je Branko Bačić, ministar graditeljstva.

Nikolina Brnjac Foto: DNEVNIK.hr

"Vidimo da je i stanovanje jedno od glavnih demografskih pitanja, glavnih demografskih izazova i kako omogućiti mladima da ostanu, to je upravo niz ovakvih setova rješenja koji se sad pripremaju na europskoj razini", dodala je Nikolina Brnjac, zastupnica u Europskom parlamentu.