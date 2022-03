Ridge cipele pružit će vam potporu i maksimalnu zaštitu, tako da će vaše planinarske avanture proći baš onako kako ste ih zamišljali – bez neugodnosti i neugodnih situacija.

Planinarenje i šetnja u prirodi postali su jako popularni sportovi u posljednje vrijeme, i to s jako dobrim razlogom. Slobodno vrijeme provedeno u prirodi je neprocjenjivo i donosi mnogo dobrobiti za zdravlje (poboljšava raspoloženje, aktivira mišiće, učvršćuje kosti..). Za boravak na predivnim planinskim vrhovima, profesionalni penjači i planinari preporučili su Ridge planinarske cipele.



Najvažniji dio planinarske opreme su cipele. Najgora stvar koja vam se može dogoditi je da vam se šetnje u predivnoj prirodi pretvore u pakao zbog žuljeva ili povreda stopala, kazali su dugogodišnji planinari. Zato, prije nego pođete na planinarenje, osigurajte svoja stopala Ridge planinarskim cipelama.

PR Foto: PR



Ridge cipele pružit će vam potporu i maksimalnu zaštitu, tako da će vaše planinarske avanture proći baš onako kako ste ih zamišljali – bez neugodnosti i neugodnih situacija.



• Idealne za sva godišnja doba

• Prozračnost tijekom vrućih dana

• Dodatna potpora za pete

• Sprječavaju klizanje



Ojačajte svoje zdravlje i doživite nezaboravne avanture u srcu prirode uz 100% kvalitetnu obuću



Dok planinarite, nalazite se u nepoznatom prostoru, a to predstavlja pravi izazov za vas i vaše tijelo. Ali, ne smijete dozvoliti da priroda postavi izazov i za vašu obuću. Zato je važno imati Ridge cipele, koje će vam pružiti stabilnost i potporu. Uz ove cipele sigurno ćete se kretati po stazi, bez straha od odvezivanja vezica i saplitanja. Osim toga, protuklizni model suprotstavit će se klizavom tlu, tako da vas niti jedna prepreka neće spriječiti u ovoj zdravoj aktivnosti – planinarenju.

PR Foto: PR



Neprocjenjiva kvaliteta s avanturističkim duhom



Izrađene su od visokokvalitetnih materijala koji neće dozvoliti ozljede na vašim stopalima. Gumena zaštita na prednjoj i stražnjoj strani cipela pruža pojačanu zaštitu petama i nožnim prstima. Ovaj način izrade smanjuje pojavu ozljeda uslijed jakih udara.



Osvojite svaku planinu pomoću ovih specijaliziranih cipela



Kolike su zapravo dobrobiti planinarenja, možete zaključiti sami nakon što pročitate ove nadahnjujuće citate poznatih ličnosti:



- ,,Šetati prirodom znači svjedočiti tisuću čuda." - Lao Tzu

- „Proučavajte prirodu, volite prirodu, budite blizu prirode. Nikad vas neće iznevjeriti. " - Frank Lloyd Wright

- ,,Hodanje je najbolji čovjekov lijek.'' - Hipokrat

- ,,Planine su početak i kraj svih prirodnih krajolika.'' – John Ruskin

Unaprijeđena i sigurna kupnja putem interneta - samo na Dokishop stranici pronađite Ridge – planinarske cipele i ostvarite 50% popusta!

PR Foto: PR



Dokishop nastoji kroz pažljivo odabrane proizvode kupcima pružiti praktičnost, ugodnost i zadovoljstvo. Već unatrag nekoliko godina grade i opravdavaju povjerenje prema kupcima, koji su svojim pozitivnim komentarima ukazali na zadovoljstvo sigurne kupovine:



• ''Shopping u trgovačkim centrima sam zamijenila shoppingom na Dokishop stranici'' Ana M.

• ''Kvaliteta mi je na prvom mjestu, a ovdje sam našao i kvalitetu i profesionalnost'' Ante J.



Kako bi do kraja bili odani svojim kupcima, Dokishop trgovina nudi povrat novca, bez dodatnih pitanja i bez komplikacija. Dakle, ako iz bilo kojeg razloga želite vratiti proizvod, slobodno to možete učiniti, i novac će vam biti vraćen.



NAPOMENA: Popust na ove cipele je vremenski ograničen i traje do ponoći ili do isteka zaliha. Zato požurite, jer je na zalihama koje se tope velikom brzinom ostalo samo par Ridge cipela!



