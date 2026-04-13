Novi pravilnik o državnoj maturi: Ublažavaju se sankcije, mijenjaju rokovi i pravila za prigovore

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih predstavilo je u ponedjeljak nacrt novog Pravilnika o polaganju državne mature kojim se, uz administrativna usklađivanja, uvode značajne promjene u korist učenika, među kojima je najistaknutija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.

Prema prijedlogu novog pravilnika, koji će Ministarstvo uputiti na javno savjetovanje, učeniku kod kojeg se tijekom ispita uoči mobitel, više se neće poništavati svi dotad položeni i preostali ispiti, već samo onaj ispit na kojem je uređaj pronađen.

"Dosadašnja odredba bila je prestroga. Imali smo situacije da učenici uspješno polože hrvatski jezik, strani jezik i izborne predmete, a onda im se na zadnjem ispitu iz matematike pronađe mobitel koji nisu ni koristili, zbog čega smo im morali poništiti cijelu maturu. Sada će se poništavati samo taj konkretni ispit", pojasnio je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Dosad poništeno više od 40 ispita

Napomenuo je da strože sankcije odnosno poništavanje svih ispita i dalje ostaje na snazi za teže prekršaje poput zamjene identiteta, krađu ili posjedovanje ispitnih materijala.

Lani je bilo deset slučajeva poništavanja ispita, godinu prije toga 14, rekao je Filipović, pojasnivši da je ukupno poništeno više od 40 ispita.

Novost je i da školska ispitna povjerenstva više neće stručno procjenjivati opravdanost učeničkih prigovora nego će ih samo zaprimati i unositi u sustav, budući da članovi povjerenstva često nisu bili stručnjaci za specifične predmete na koje se prigovor odnosi.

Također, produljuje se rok za naknadnu prijavu, promjenu ili odjavu ispita s dosadašnjih 30 na 60 dana prije početka ljetnog roka. Ova odredba, međutim, jedina neće vrijediti za ovogodišnju generaciju maturanata, već iduću.

Učenici i pristupnici pravo na prilagodbu ispitne tehnologije ostvaruju i u slučaju utjecaja zdravstvenih teškoća te izvanrednih zdravstvenih teškoća koje su nastupile nakon roka podnošenja zahtjeva.

Novi pravilnik trebao bi stupiti na snagu do 1. lipnja

Novi pravilnik, koji bi trebao stupiti na snagu do 1. lipnja, preciznije definira četiri kategorije pristupnika: obveznici - redoviti učenici gimnazija, učenici strukovnih i umjetničkih programa, pristupnici iz Hrvatske i pristupnici iz inozemstva koji ispite polažu u šest ispitnih centara (Split, Rijeka, Slavonski Brod, Osijek i Zagreb).

Dodatno su precizirana prava učenika pripadnika nacionalnih manjina na polaganje svih ispita na materinskom jeziku i pismu.

Također, svim se pristupnicima omogućuje polaganje ispita stranih jezika na dvije razine u izbornom dijelu mature, što je dosad bila praksa, ali nije bilo formalno regulirano.

Među ostalim novostima je to da se imenovanje ispitnih koordinatora u školama produljuje s jedne na tri godine radi usklađivanja s ostalim propisima te se jasno propisuje razlika ispitnog povjerenstva u školi i ispitnog povjerenstva Centra.

Od 2013. do 2023. bilo je šest dopuna pravilnika, a ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs ocijenio je da će ove sigurno pridonijeti lakšem i boljem realiziranju ispita državne mature i same državne mature.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih izmijenilo je Pravilnik o izboru učitelja u inozemstvu.

Izmjenama se sada omogućuje isplata plaća na osobne račune učitelja i u RH, priznavanje troškova zrakoplovnog prijevoza kao putnog troška, a natječaji će se odsad objavljivati u javnom tisku i na stranicama Ministarstva, istaknuo je Staša Skenžić, načelnik Samostalnog sektora za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje, dok je ministar Fuchs naglasio važnost prilagodbe sustava za očuvanje nacionalnog identiteta.