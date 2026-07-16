Plenković otvoreno: "Više nemam povjerenja u Kundida! A oporba je običan putujući cirkus"

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u četvrtak da više nema povjerenja u načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomira Kundida nakon što se nije odazvao na sastanak u Banske dvore na kojeg ga je pozvao.

Smatra da je Kundid napravio "jako lošu i nevjerojatnu procjenu" jer nije prihvatio njegov poziv da dođe na sastanak u Banske dvore i da porazgovaraju o situaciji vezanoj uz slanje hrvatskih vojnika na obilježavanje francuskog Dana državnosti.

Sramota za Milanovića, od Kundida nezrelo

"Da Kundid odbije doći jer ga je Milanović poslao po zapovjedi u Slunj na vojnu vježbu je loša politička i, po meni, poslovna procjena nekoga tko ima godina kao i ja i koji ima poslovnu sposobnost", rekao je Plenković.

Normalo je, kaže, da nakon toga više nema povjerenja u Kundida. No, dodao je, to ne znači da Vlada, on osobno, HDZ i cijela vladajuća koalicija neće podržati Hrvatsku vojsku. "To su dvije različite stvari. U potpunosti različite stvari", kazao je u razgovoru za Dnevnik HTV-a.

Podsjetio je i da je Milanović držao Kundida "zatvorenog na Pantovčaku" kada je u Saboru bila tema vezana uz sudjelovanje Hrvatske vojske u NATO-ovoj misiji obuke ukrajinskih vojnika - NSATU.

"Nije mu dao da dođe u Hrvatski sabor. To je drugi put da on njemu ograničava kretanje. Nisu oni u rodu, nije on njemu sin da ga mora slušati na taj način", kazao je.

Plenković je kazao da je to u biti sramota za Milanovića koji je glavni u tome svemu, a od Kundida potpuno nezrelo. "Inače imamo odlične odnose. Ovo nije ništa osobno, samo je donio u datom trenutku jako krivu i lošu odluku i procjenu. Zato povjerenja nema niti će ga biti", kazao je.

Oporba je "potpuno transparentna" u opstrukciji izbora ustavnih sudaca

Govorio je i o upotpunjavanju Ustavnog suda s preostala tri suca koji nisu izabrani iako je to bilo planirano do kraja saborskog zasjedanja, 15. srpnja, zbog, kako je rekao, opstrukcije oporbe.

Na pitanje novinara ide li sadašnji omjer sudaca 5:5 na ruku oporbi, premijer je upitao:. "Zašto mislite da ide na ruku oporbi?".

Ustvrdio je da je proces izbora tri preostala suca Ustavnog suda sasvim ogolio namjere oporbe, da je došlo do dogovora, ali da ga oporba negira.

"Nekoliko mjeseci smo imali pregovore da bi se probudili i rekli - nećemo. Dakle negiraju dogovor koji je postojao u i sada su potpuno transparentni - oni opstruiraju izbor sudaca", ustvrdio je Plenković.

Ne žele da Ustavni sud bude funkcionalan nego se drže nekolicine ustavnih sudaca s kojima su oni prije nego su ih predložili valjda sklopili pakt - 'vi ćete kad dođe neka osjetljiva tema dobiti direktivu pa ćete sukladno direktivi donositi odluke', dodao je. "Vidite, to mi ne radimo", rekao je.

Kazao je i da suci koji su tamo i prijedlog su parlamentarne većine nikad nisu dobili instrukciju ni od koga, niti to tko očekuje, niti bi to oni prihvatili. "To je ta razlika", dodao je.

A pitanje je za javnost - da stavi na test oporbu - koji su to ljudi koji su dostojni valjda njihovih visokih kriterija koji su uvijek dvostruki, a dostojni su za Ustavni sud. Ako to nije dugogodišnji sudac Vrhovnog suda ili ugledni odvjetnik koji nema veze s politikom, koji su ti ljudi? Koji prolaze 'šnel kurs' u Kumrovcu?, upitao je.

O aktivnostima SDP-a i Možemo: Ne znam što je natjeralo taj "putujući crikus"

Govoreći o sve intenzivnijim aktivnostima SDP-a i Možemo!, Plenković je odbacio tvrdnje da su mogući prijevremeni izbori.

Rekao je i da HDZ od listopada do lipnja ima stranačke obljetnice i da su obišli Hrvatsku, vrlo intenzivno. U jednom su trenutku promatrači koje treba "zvati na promatranje" valjda stvorili atmosferu da bi oporba bila suočena s izvanrednim izborima.,,,a pojma nemaju. Nama je ključna politička stabilnost, naglasio je, uz ostalo.

"Ne znam što je natjeralo ovaj putujući cirkus", rekao je te dodao: Neka oporba patetično govori jedno te isto, kao pokvarena ploča.

Mi ćemo se, naglasio je, maksimalno truditi i dati hrvatskoj sve najbolje što znamo i u kriznim situacijama i u politici modernog suverenizma - ne izoliranje, nego iskoristiti za rast gospodarstva i treće - pogledajte plaće, mirovine, zaposlenost.

Odbacio je optužbe oporbe o takozvanoj "Plenkovićevoj inflaciji". Naglasio je da su glavni uzroci rasta cijena rat na Bliskom istoku i poremećaji na svjetskim energetskim tržištima. "Inflacija nije moja. Ona dolazi iz Hormuškog tjesnaca, iz rata na Bliskom istoku. Vlada može ublažiti posljedice i upravo to radi", rekao je.

Oni neka trče okolo i voze sprint još dvije godine, to je taktički "vrlo dobro", kazao je.

Plenković uoči 10 godina na čelu HDZ-a: Osjećam se - nikad bolje, spremni smo i dalje voditi Hrvatsku

Na pitanje kako se osjeća uoči sutrašnje 10 obljetnice na čelu HDZ-a, Plenković je rekao da se osjeća "nikad bolje" i da ima snage i za četvrti mandat.

"Osjećam se nikad bolje, nikad spremniji, intelektualno angažiraniji, bolje nego ikad", kazao je.

Naglasio je da je Vlada u proteklom desetljeću ostvarila velike promjene te da je HDZ danas politički i organizacijski snažan. "Dolazimo kao zrela Vlada s ogromnim iskustvom i velikim postignućima iza sebe", rekao je te dodao da grade na temeljima predsjednika Franje Tuđmana u pogledu državotvornosti i domoljublja, ali da su stranku prilagodili jer nije isto 1990. i 2026.

Dodao je i da je HDZ snažan i financijski stabilan. "Obnavljamo i zgradu za koji se nadam da ćemo useliti krajem godine", dodao je.

Stranka je, kaže, spremna za sve nove izazove, neovisno o angažmanu bilo koga u oporbi. "Spremni da vodimo Hrvatsku i dalje", poručio je.

Vlada će i dalje ograničavati posljedice rasta cijena energenata

Plenković je govoreći o gospodarskim očekivanjima najesen rekao da cijene goriva variraju zato što su nafta, plin, naftni derivati burzovna roba koja reagira. "Ako se zatvori Hormuški tjesnac burze reagiraju pa je cijena veća", kazao je.

Istaknuo je da će Vlada i dalje ograničavati posljedice rasta cijena energenata, kao što je činila tijekom prethodne energetske krize.

Podsjetio je da su skladišta plina planirana napuniti do oko 80 posto do kraja studenoga, u skladu s europskim preporukama.

"Ako procijenimo da su okolnosti takve da treba intervenirati, učinit ćemo to kao i dosad. Hrvatska je energetsku krizu prošla bolje od mnogih članica Europske unije i tako ćemo nastaviti štititi građane i gospodarstvo", zaključio je Plenković.