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Plenković otvoreno: "Više nemam povjerenja u Kundida! A oporba je običan putujući cirkus"

PišeHina, 16. srpnja 2026. @ 20:55 komentari
Andrej Plenković
Andrej Plenković Foto: Dragan Matic/Cropix
Plenković je poručio da nema povjerenja u Kundida nakon odbijanja sastanka. Oporbu optužuje za blokadu izbora ustavnih sudaca, dok uoči deset godina na čelu HDZ-a kaže da se osjeća nikad bolje.
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