PREZENTACIJA Pogledajte sve detalje najnovijeg paketa Vladinih mjera

Vlada nastavlja s regulacijom cijena goriva te je odlučila smanjiti trošarine i dio premije distributera goriva.

Regulirane cijene bit će samo na crpkama izvan autocesta, a na autocestama tržišne.

Cijene struje i plina bez promjene do 30. rujna

Vlada je, kada je riječ o cijenama električne energije i plina, odlučila nastaviti subvencije još šest mjeseci, do 30. rujna i to i za građane i poduzetnike.

Tako će poduzeća koja u pola godine potroše do 250.000 kilovatsati električne energije i imati pravo na povoljniju cijenu struje, a neće se mijenjati ni cijena plina.

Nastavljaju se i mjere za ugrožene kupce energenata, za što je predviđeno 55 milijuna eura i to kroz vaučer od 70 eura mjesečno po kućanstvu za troškove električne, plinske ili toplinske energije. Riječ je o više od 125.000 osoba sa statusom ugroženog kupce energenata.

Mjeru mogu koristiti korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici inkluzivnog dodatka prve, druge ili treće razine potpore kojima nije osigurana usluga smješta ili organizirano stanovanje, korisnici nacionalne naknade za starije osobe te korisnici novčane naknade za nezaposlene branitelje i civilne stradalnike Domovinskog rata. Financijska vrijednost te mjere je 53 milijuna eura.

Vlada je pripremila i mjere za potporu održivosti domaćega javnog prijevoza u iznosu od osam milijuna eura. To je mjera potpore javnom prijevozu putnika od 0,16 eura po litri dizela. Cilj je očuvati dostupnost javnog prijevoza i spriječiti rast cijene karata, a očekivani učinak za prijevoznike je niži trošak goriva i lakše pokrivanje eventualnih gubitaka zbog rasta cijene goriva.

Potpore za poljoprivrednike i ribare

Paket za poljoprivrednike i ribare od 28 milijuna eura sadrži potporu od sto eura po hektaru za troškove sjetve i sadnje ratarskih kultura, voća i povrća od 100 eura po hektaru za prvih 10 i 50 eura po hektaru za drugih 10 hektara, s isplatom u prvoj polovici godine, za što je izdvojeno 20 milijuna eura.

Za ribarstvo i akvakulturu potpore koje bi im trebale olakšati poskupljenje plavog dizela vrijedne su ukupno osam milijuna eura.

Za poduzetnike koji su uzeli kredite kod Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i HBOR-a, među kojima su poljoprivrednici i ribari te distributeri goriva, pripremljen je šestomjesečni moratorij na otplatu.

Potpore za studente

Nastavljaju se i potpore studentima, s nepromijenjenom cijenom prehrane u domovima od 0,86 eura za obrok.

Unutar desetoga vladinog paketa su i natječaji usmjereni na obnovljive izvore energije u kućanstvima. Korisnici će biti fizičke osobe i kućanstva, a visina potpore je 50 posto investicije ili do 70 posto investicije za kućanstvo u riziku od energetskog siromaštva. Riječ je primjerice o sufinanciranju dizalica topline, fotonaponskih elektrana, baterija i sl.

Vlada kroz najnoviji paket mjera potiče i izgradnju geotermalnih sustava i priključenje na postojeće toplinske mreže

Također nastavlja se i ograničenje cijene za sto proizvoda u trgovinama, a Vlada će, najavljeno je, pratiti situaciju i prema potrebi reagirati kako bi zajamčila manji cjenovni šok na građane i gospodarstvo.

S prethodnih devet paketa, ukupna vrijednost Vladinih intervencija usmjerenih zaštiti građana i gospodarstva od rasta cijena od 2020. godine doseže devet milijardi eura, a uzrok najnovijeg paketa vrlo je ozbiljna situacija na Bliskom istoku, odnosno sukob SAD-a i Izraela s Iranom.