Gradsko vijeće podržalo projekt megafarme, građani ogorčeni: "Odluka je donosena na temelju poluinformacija"

Stanovnici Apatije kod Ludbrega doživjeli su hladan tuš na sjednici Gradskog vijeća. Iako su mjesecima prosvjedovali protiv izgradnje golemog peradarskog kompleksa u svojoj blizini, vijećnici su odlučili da prijedlog o poništenju ugovora o kupoprodaji zemljišta u tamošnjoj Poduzetničkoj zoni nije prošao.

Podsjetimo, planirani zahvat uključuje izgradnju 10 zgrada peradarnika s ukupnim kapacitetom od 3,5 milijuna pilića godišnje. Uz same peradarnike, predviđene su i popratne zgrade za odlaganje leševa, a cijeli kompleks trebao bi se nalaziti svega 400 metara od obiteljskih kuća i toka rijeke Bednje.

Predstavnici lokalnih vlasti, unatoč otporu javnosti, ostaju pri trenutnim odlukama. Vijećnica Anica Happ izjavila je kako su promjene moguće kroz raspravu, ali da sada očekuje rad nadležnih institucija.

"Promjene su moguće na temelju donošenja i putem rasprave tako da očekujem da nadležne institucije odrade svoj posao jer rezultat svega navedenog će se vidjeti u realizaciji", kazala je Happ.

Građanska inicijativa: "Vijećnici nisu proučili ključne dokumente"

Ovakvim ishodom duboko je razočarana Kristina Stanko iz građanske inicijative, koja tvrdi da su gradonačelnik i vijećnici donijeli neinformiranu odluku, zanemarujući nove dokumente iz 2024. godine. Prema njezinim riječima, elaborati iz siječnja i rješenje Ministarstva zaštite okoliša iz veljače ove godine ukazuju na značajne promjene u projektu.

Stanko ističe kako je kapacitet farme u novim dokumentima povećan za 50 posto u odnosu na prvotni plan.

Tvrdi da se ti podaci izravno kose s kupoprodajnim ugovorom i natječajnom dokumentacijom na temelju koje je zemljište prodano.

Upozorava da su vijećnici ignorirali ta saznanja, baš kao što su učinili i 2023. godine.

"Naravno da nismo zadovoljni zaključcima jer smatramo da su i vijećnici i gradonačelnik i pročelnica jako loše informirani, da nisu proučili temeljne dokumente vezane za izgradnju megafarme u Apatiji", izjavila je Stanko.

Borba se nastavlja: "Zakon je na našoj strani"

Iako je Gradsko vijeće dalo "zeleno svjetlo" nastavku projekta, aktivisti poručuju da neće odustati. Naglašavaju kako je u pitanju zdravlje njihove djece, opstanak malih proizvođača i ekološka budućnost cijele zajednice.

Građanska inicijativa najavljuje traženje preispitivanja ove odluke i poručuju vlastima kako će ih svakodnevno podsjećati na njihovu odgovornost prema građanima, a ne privatnim interesima. "Duboko smo razočarani, ali još jači u odluci da ćemo se boriti. Mi znamo da je zakon na našoj strani", zaključila je Stanko.