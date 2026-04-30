Roditelji na nogama zbog cijene vrtića, oglasila se općina: "Kakvo smo to društvo postali?"

Poskupljenje Dječjeg vrtića Zvončić u općini Čepin razbjesnilo je roditelje. S dosadašnjih 128 eura, cijena boravka djeteta u vrtiću sada će koštati čak 175 eura. Uvjereni su da mjesta za više cijene nema, a pogotovo kad se u obzir uzme u kakvim uvjetima ustanova radi.

Roditelji su mjesecima upozoravali na probleme, a na kraju je sve potvrdila i prosvjetna inspekcija - vrtiću nedostaje 17 odgojitelja, upisano je 50-ero djece više od pedagoškog standarda, a zaposlenici imaju preniske plaće.

O svemu tome pitali smo i općinu Čepin. Sada je stigao njihov odgovor.

Objasnili su da je lokalna vlast preuzela upravljanje vrtićem uslijed glasina da će se vrtić privatizirati, koje su krenule 2019. godine, i prosvjeda roditelja. Načelnik općine Dražen Tonkovac tada je odlučio da općina otkupi zgradu vrtića i osnuje vlastitu ustanovu za predškolski odgoj. Uveli su, ističu, stalnu stručnu podršku koja ranije nije bila svakodnevno dostupna te obnovili postojeću zgradu vrtića. Započeli su i radove na nadogradnji, a uveli i vlastitu kuhinju. Veće plaće odgojitelji mogu očekivati, poručili su iz općine Čepin, u rujnu 2026.

"Pri osnivanju vlastite ustanove vodilo se računa o financijskim mogućnostima roditelja, pa je ekonomska cijena vrtića zadržana među najnižima u državi. Od početka rada vrtića 2022. cijena za desetosatni program iznosi 256,16 eura, a tek je za pedagošku godinu 2026./2027. povećana na 351,16 eura. Cijene su formirane sukladno imovinskom cenzusu roditelja – što je također iznimka od uobičajenog određivanja cijena u državi, a sve kako bi roditeljima olakšali plaćanje vrtića", navode iz općine.

U nastavku su usporedili prosječne plaće u Hrvatskoj u 2022. i 2026. te zaključili da je udio cijene vrtića ranije bio 25,12 posto, a da je sada oko 23 posto.



"No, uslijed inflacije porasla je cijena materijalnih troškova, na uporno inzistiranje nekolicine roditelja povećane su plaće odgojiteljima, Općina je provela projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade vrtića te je jasno da nije moguće izbjeći povećanje ekonomske cijene vrtića", kažu i dodaju kako je cijena programa temeljena na imovinskom cenzusu u šest platnih razreda.

"Trenutno u najmanjem platnom razredu iznos koji plaća roditelj 38,42 eura, a najveći 128,08 eura", kažu iz općine.



Dodaju i da je imovinski cenzus samo jedan kriterij u određivanju konačne cijene. Roditelji s više djece u vrtiću ostvaruju pravo na umanjene cijene programa za drugo dijete za 20%, a obitelji s troje i više djece za 40%, pri čemu nije uvjet da sva djeca idu u vrtić. Također navode da, za obitelji kojima ukupni mjesečni prihod ne prelazi 1600 eura, kao i za treće i svako sljedeće dijete program vrtića je besplatan, dok za blizance roditelji plaćaju 40% manju cijenu.

"Udio djece za koju roditelji plaćaju cijenu iz najvišeg platnog razreda iznosi 47,16%, dok preostalih 52,84% djece plaća cijene prema ostalim platnim razredima i olakšicama", dodaju.

Novi pravilnik i nove cijene

Iz općine kažu da je novim pravilnikom povećan ukupni mjesečni prihod za olakšice na 1700 eura, a platni razredi prema imovinskom cenzusu i dalje se primjenjuju s novim cijenama.

"Za redovan rad DV Zvončić planirano je više od 915 tisuća eura, dok je, primjerice, 2019. godine Općina izdvajala oko 600.000 kuna godišnje dok je vrtić bio u sustavu Grada Osijeka. Općina dodatno izdvaja oko 50 tisuća eura za sufinanciranje smještaja djece koja nisu upisana u DV Zvončić Čepin, kroz druge vrtiće i obrte za čuvanje djece", napominju.

Uz ostale demografske mjere, kao što su potpora za novorođenče, stipendije, besplatni materijal za osnovnoškolce i slično, općina Čepin ističe da izdvajaju velika sredstva za svu djecu, a ne samo vrtićku.



"Tužno je da je određena grupa roditelja u konstantnom nerazumijevanju spram razvoja ovako velikog projekta. Općina je imala cilj pomoći svim zaposlenim roditeljima da upišu djecu u vrtić, no uslijed pritiska određene grupe roditelja, prijava inspekciji, stalnih prosvjeda te širenja negativne slike u javnosti, DV Zvončić Čepin prisiljen je smanjiti broj korisnika usluga. Takav razvoj situacije teško će pogoditi roditelje koji više neće moći koristiti usluge vrtića u dosadašnjem opsegu", objašnjavaju iz općine.

"Što se tiče prosvjedovanja na povećanje cijene, zaključit ćemo komentarom jednog roditelja na imovinski cenzus: 'Briga mene za one koji plaćaju najmanje, ja plaćam najveću cijenu.' Kakvo smo to društvo postali?", zaključili su.