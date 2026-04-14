Propao i sedmi pokušaj Odbora, izbačena ključna točka: "Svjedočili smo rušenju demokracije"

Saborski Odbor za pravosuđe ni u sedmom pokušaju nije uspio donijeti mišljenje o kandidatu za predsjednika Vrhovnog suda jer je vladajuća većina u utorak ponovno tražila skidanje te točke s dnevnog reda uz obrazloženje da se "nisu stekli uvjeti za glasanje i davanje prethodnog mišljenja o kandidatima", što je oporba nazvala klizanjem u autokraciju

Na taj je zahtjev reagirala Urša Raukar Gamulin (Možemo!) kazavši da je "vrlo sporno i potpuno netočno" da nisu stečeni uvjeti.

"Svi uvjeti za glasanje i davanje prethodnog mišljenja o predsjednici ili predsjedniku Vrhovnog suda su stečeni. Intervjui s kandidatima obavljeni su još 1. prosinca prošle godine,i ne postoji nijedna prepreka ni uvjet koji bi se trebao zadovoljiti da se pristupi glasanju", ustvrdila je.

Dodala je da HDZ sedmi put tu točku skida s dnevnog reda zato što je, kako je rekla, "premijer, predsjednik izvršne vlasti, 7. siječnja na stranicama Vlade RH objavio ultimatum i ucjenu da se spaja nespojivo, a to je izbor čelne osobe Vrhovnog suda s izborom tri suca Ustavnog suda".

"Ni u Zakonu o sudovima ni u Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu ni u Ustavu RH nigdje ne stoji da se ta dva procesa trebaju ili mogu spojiti. Predsjednik izvršne vlasti miješa se u izbor čelne osove sudbene vlasti mada za to nema nikakve ni zakonske ni ustavne ingerencije", kazala je Raukar Gamulin. Svako miješanje izvršne u sudbenu vlast je direktno rušenje demokratskih temelja, poručila je.

Ustavni sud pozvala je da se 'konačno oglasi o ovoj neustavnoj situaciji koja se ponavlja već sedmi put'.

I SDP-ov Mišel Jakšić istaknuo je da ne pristaju na obrazloženje da se "nisu stekli uvjeti" jer to ne postoji ni u jednom zakonu, kao ni i u Ustavu. Jedino što danas imamo prilike slušati jest kako se derogira Ustav RH i ustavne ovlasti predsjednika RH Zorana Milanovića, dodao je.

Jakšić (SDP): Očito nekima teško pada da je ovlašteni predlagatelj predsjednik Republike

Pridružio se pozivu da reagira predsjednik Ustavnog suda. "Kako bismo okončali ovu sagu i okupljali se i osmi put po ovom pitanju, vladajućima predlažem da pokušaju skupiti potpise i ruke za promjenu Ustava i izbacivanje predsjednika Republike iz svih ustavnih kategorija koje imamo. Očito je jedini problem u ovoj priči to što je ovlašteni predlagatelj predsjednik Republike, a nekima to očito nakon predsjedničkih izbora jako teško pada", smatra Jakšić.

Raukar Gamulin potom je zatražila stanku kako bi "HDZ-u dali neko vrijeme da promisle žele li i dalje rušiti demokraciju u RH". Ovo je potpuno nedopustivo i klizanje je u autokraciju, usuđujem se reći i da su to autokratski potezi, poručila je.

Ni predsjednik Odbora Nikola Grmoja (Most) ne vidi na što se pozivaju vladajući kada govore da se "nisu stekli uvjeti" jer, kaže, Odbor je razgovarao s kandidatima i može dati mišljenje o kandidatima.

Grmoja (Most): Izbor ustavnih sudaca vezan uz trgovinu HDZ-a, SDP-a i Možemo

"Jasno je da je ovaj izbor, nažalost, vezan uz trgovinu između HDZ-a, SDP-a i Možemo! oko izbora ustavnih sudaca u kojem i jedna i druga strana žele ostvariti prevlast u Ustavnom sudu i da zbog toga pati hrvatsko pravosuđe", ustvrdio je, napomenuvši da neće podržati kandidatkinju koja figurira kao Milanovićev izbor.

Nakon deset minutne stanke, većina u Saboru usvojila je HDZ-ov prijedlog i ta je točka 'skinuta s dnevnog reda', na što je Raukar Gamulin demonstrativno napustila sjednicu, uz ocjenu da 'smo upravo svjedočili rušenju demokracije u Hrvatskoj'.