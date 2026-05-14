Jeste li znali? Saharska prašina često dolazi iz skrivenih izvora
14. svibnja 2026. @ 22:56
Saharska prašina često dolazi iz skrivenih izvora, istaknuo je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.
Saharska prašina često dolazi iz skrivenih izvora, iz oluja koje nikad ne dotaknu tlo. Novi podaci otkrivaju da oko 80 posto ljetnih emisija saharske prašine nastaje iznad Alžira, Malija i Nigera u posebnim suhim grmljavinskim olujama, u Maloj školi prognoze istaknuo je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.
Kiša u tim olujama ispari prije nego što padne, a hladi zrak stvara snažne udare vjetra koji noću podižu goleme količine pijeska. Znanstvenici upozoravaju da klimatski modeli teško otkrivaju ove procese, pa procjene širenja prašine i dalje ostaju nesigurne.
U konačnici, saharski oblaci koji stižu nad Europu podsjećaju koliko je atmosfera povezana. Ponekad spektakularni zalasci sunca obojeni pustinjskom prašinom ostaju tihi znak da je naš svakodnevni horizont neraskidivo vezan s dalekim pustinjama.