Stiže nam kiša, nekima i grmljavinsko nevrijeme, ali ima i dobrih vijesti: Meteorolog otkrio što nas sve čeka

U petak će se prema nama premještati visinska dolina, a s njom u prizemlju i atmosferska fronta s nestabilnim oceanskim zrakom. Ovaj će nas poremećaj svojom glavninom zahvatiti u subotu, a u nedjelju se očekuje postupno smirivanje vremena, objasnio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Vrijeme sutra

U petak će već od početka biti dana promjenjivo, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom, lokalno i obilnijim, osobito u noći i ujutro u Dalmaciji, na što upozorava i narančasti meteoalarm. Puhat će većinom umjeren vjetar s juga i jugozapada, u gorju na udare i jak. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo. Ujutro će temperatura u unutrašnjosti iznositi od 6 do 11, a na Jadranu od 12 do 15 Celzijevih stupnjeva.

Tijekom dana u središnjoj Hrvatskoj vrijeme će biti promjenjivo, mjestimice uz kišu te pljuskove i grmljavinu koji lokalno mogu biti i izraženiji, osobito navečer. Puhat će većinom umjeren jugozapadni vjetar, koji će poslijepodne biti u slabljenju. Najviša temperatura iznosit će od 17 do 20 stupnjeva.

I u istočnim predjelima bit će nestabilno. Mjestimice može biti kiše, pljuskova i grmljavine, osobito navečer. Do sredine dana puhat će umjeren vjetar južnih smjerova. Poslijepodne temperatura iznosit će od 19 do 22 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine, osobito navečer i u noći na petak, kad može biti izraženijeg nevremena i obilnih oborina. Puhat će umjeren, na udare jak vjetar južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura u gorju će iznositi od 12 do 17, a na Jadranu od 17 do 19 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti vrlo nestabilno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, ponegdje i grmljavinsko nevrijeme, osobito prema večeri i u noći na petak. Puhat će umjereno do jako jugo, na sjeveru prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura će iznositi od 18 do 22 stupnja.

Vrijeme za vikend

U subotu se u unutrašnjosti očekuju kiša i pljuskovi, obilniji prema istoku gdje može biti i grmljavinskog nevremena. U nedjelju sa sjeverozapada stiže smanjenje naoblake i prestanak oborine, koja će se još zadržati na istoku zemlje. U ponedjeljak će biti djelomice sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka ponegdje može biti poslijepodnevnih pljuskova. U subotu će zapuhati umjeren sjeverozapadnjak, prema sjeveru u nedjelju i jak, moguće na udare i olujan. Dnevna temperatura bit će u blagom porastu.

I na Jadranu će u subotu biti kiše, u Dalmaciji i obilnije, ponegdje uz moguće grmljavinsko nevrijeme. U nedjelju još prema jugu može biti pokojeg pljuska. Bit će djelomice, a u ponedjeljak pretežno sunčano. Vjetar će nakon umjerenog do jakog juga okrenuti na sjeverozapadnjak koji će krajem vikenda slabjeti. Dnevna temperatura bit će u blagom porastu.

U većem dijelu sljedećeg tjedna i dalje nestabilno povremeno uz kišu ili pljuskove, no dobra je vijest da će svakim danom biti sve toplije.