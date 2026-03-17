Politička trgovina koči pravosuđe: HDZ uvjetuje Vrhovni sud ustavnim sucima, Možemo! traži intervenciju Ustavnog suda

Ni treći pokušaj predsjednika Odbora za pravosuđe Nikole Grmoje (Most) da se predsjedniku Republike uputi mišljenje o tri saslušana kandidata za predsjednika Vrhovnog suda nije prošao jer su zastupnici vladajuće većine i ovog utorka izglasali da se ta točka skine s dnevnog reda sjednice.

"Imali smo saslušanje i red je da više donesemo mišljenje o kandidatima", poručio je predsjednik Odbora Grmoja na početku sjednice sazvane zbog rasprave o izvješćima Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti, a uoči sutrašnje plenarne sjednice.

Tu je priliku iskoristio da ponovno, treći put, na dnevni red sjednice Odbora stavi i točku izbora predsjednika/ce Vrhovnog suda, odnosno da se predlagatelju, predsjedniku Republike, uputi mišljenje o tri saslušana kandidata, no prema vladajućima, za to još nisu stečeni uvjeti.

"Klub HDZ-a zajedno s nezavisnim zastupnikom Željkom Lackovićem predlaže da se s dnevnog reda skine ta točka dok se ne steknu uvjeti za njezinu primjenu", kazao je potpredsjednik Odbora Nikola Mažar (HDZ).

Oporbeni zastupnici prozvali su HDZ što Vrhovni sud već godinu dana nema predsjednika.

"Izbor je blokiran HDZ-ovom ucjenom da se poveže nepovezivo - izbor predsjednika Vrhovnog suda i troje ustavnih sudaca, mada nigdje u Ustavu, zakonu o Ustavnom sudu i sudovima ne stoji da bi izbor predsjednika Vrhovnog suda mogao, smio, trebao biti politički vezan uz izbor sudaca Ustavnog suda", naglasila je Urša Raukar (Možemo!).

Smatra da se o ovoj situaciji treba oglasiti i Ustavni sud, stoga im je najavila upućivanje inicijative za pokretanje postupka za praćenje ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti. "Neophodna je intervencija Ustavnog suda kako bi se maknula HDZ-ova blokada izbora i kako bi Hrvatska konačno nakon godinu dana dobila predsjednika jedne od Ustavom propisane tri grane vlasti"", istaknula je.

Oporba: HDZ vrši udar na Ustav, HDZ: Upravo vi to radite

SDP-ov Tonči Restović ustvrdio je kako HDZ vrši udar na Ustav te ih pita što znači sintagma "da će se predsjednik birati kada se steknu uvjeti", a Mažar uzvraća da udar na Ustav vrši upravo oporba blokadom izbora tri preostala ustavna suca.

"Prekinuli ste razgovore jer se vaš predsjednik Hajdaš Dončić ljuti što je hrvatski narod uz Vladu dočekao rukometaše. Onaj tko blokira cjelokupni zbor i vrši udar ste vi", rekao je HDZ-ov Mažar.

Restović mu je poručio da nije vrijeme za ovakve političke smicalice i igrice. "Godinu dana je Vrhovni sud bez predsjednika, vi to jasno, nedvosmisleno i javno opstruirate, konstantno rušite Ustav", poručio je SDP-ov zastupnik.

Grmoja je za ovu situaciju prozvao i vladajuće i lijevu oporbu, a na kraju kraće rasprave zastupnici vladajuće većine, koji broje sedam zastupnika, su izglasali da se točka oko izbora čelnika Vrhovnog suda ponovno skine s dnevnog reda. Tako je sjednica nastavljena raspravom o izvješćima predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti za 2022., 2023. i 2024. godinu, za koje Vlada predlaže Saboru da ih primi na znanje.

Prva dva je Saboru, kako se i nalaže, podnio predsjednik - tadašnji Radovan Dobronić, dok je posljednje podnijela vršiteljica dužnosti predsjednika Gordana Jalšovečki - sutkinja toga suda ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave.

Vrhovni sud nema predsjednika već godinu dana, otkako je Dobronić preminuo i otkada se premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović ne mogu dogovoriti oko njegova nasljednika, a vladajući taj izbor žele vezati uz izbor tri ustavna suca po modelu da oni predlažu dva, a oporba jedan.