Oborine sve do petka, a onda za vikend ponovno toplije vrijeme. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Na vrijeme će u srijedu i u četvrtak i dalje utjecati atmosferska fronta s kojim će pritjecati vlažan i nestabilan zrak. Ovaj će atmosferski poremećaj u petak odmaknuti na jugoistok kontinenta, a iza njega će ojačati greben anticiklone koji će donijeti stabilizaciju vremena.



U srijedu ujutro u unutrašnjosti pretežno oblačno s kišom. Ponegdje može biti i izraženijih pljuskova i grmljavine - i to prije svega u istočnim i gorskim predjelima. Na Jadranu zamjetno manje oblaka, no ponegdje još u noći i ujutro valja računati na kišu i neverine. Vjetar slab i umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu 16 do 23 Celzijeva stupnja.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Većinom prijepodne povremeno kiša, a poslijepodne su ponegdje moguća i sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura od 18 do 20 stupnjeva. U istočnim predjelima i u drugom dijelu dana povremeno kiša, a lokalno može biti jačih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren. Poslijepodne temperatura od 19 do 22 stupnja. U Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno povremeno s kišom, a osobito prijepodne ponegdje i izraženijom oborinom i grmljavinom. Na Sjevernom Jadranu djelomice ili pretežno sunčano. Krajem dana novo jače naoblačenje s kišom. U gorju će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, duž zapadne obale Istre povremeno jugo, a u Kvarnerskom zaljevu većinom bura. Najviša temperatura od 16 do 19, na Jadranu od 23 do 25 stupnjeva.

U Dalmaciji u većem dijelu dana prevladavati će sunčano, a navečer ponegdje na sjeveru može biti kiše ili neverina. Vjetar slab do umjeren većinom sjeverozapadni, a na jugu jugo. Temperatura od 25 do 28 stupnjeva. U unutrašnjosti u četvrtak umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša, mjestimice i grmljavina. Od petka većinom sunčano. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura u postupnom porastu. Na Jadranu u četvrtak još promjenljivo, povremeno s kišom, a može biti i neverina. Od petka većinom sunčano, a poslijepodne i vrlo toplo. Vjetar većinom slab do umjeren.

Za vikend će, dakle, prevladavati sunčano i još toplije. To će se nastaviti barem do sredine slijedećeg tjedna kad u mnogim krajevima ponovno očekujemo i ljetne vrućine. Uz više topline još će porasti i temperatura mora, koja je sada većinom između 23 i 25 stupnjeva.

