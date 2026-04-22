Nova mađarska vlada: "Ovo će biti zadatak broj jedan"

Nova mađarska vlada otvorit će povijesne arhive svoje tajne policije iz komunističkog doba, otkrila je osoba koja će voditi ured Petera Magyara, pobjednika na parlamentarnim izborima ovaj mjesec, koji će, kako se očekuje postati premijer 9. svibnja.

Mađarska stranka desnog centra Tisza pobijedila je 12. travnja Fidesz iskusnog vođe Viktora Orbana, među ostalim zahvaljujući obećanjima da će Mađarsku vratiti na proeuropski put, oživjeti posrnulo gospodarstvo i osigurati oslobađanje milijarda eura sredstava od Europske unije koji su dosad bili zamrznuti.

Bálint Ruff, kojega je Magyar u srijedu potvrdio kao kandidata koji će voditi ured premijera, za portal Valasz Online je kazao da će otvaranje arhiva tajne policije biti njegov "zadatak broj jedan".

"Ovo je zadatak za povjesničare, ali ja ću osigurati da sljedeća vlada napravi okvir za taj posao, odnosno da pruži priliku za istraživanje bez političkog pritiska", rekao je Ruff, odvjetnik i politički savjetnik.

Za razliku od Poljske ili Češke, Mađarska nikada nije službeno otkrila imena suradnika tajne policije iz komunističkog doba, premda su se tijekom godina neka imena provlačila u medijima.

Pojedinci mogu pristupiti vlastitim dosjeima, ali ne, primjerice, materijalima o drugima, uključujući i onima o bivšim doušnicima.

Povjesničar Krisztian Ungvary, glasni zagovornik potpune transparentnosti, na predavanju iz 2023. je rekao da će, premda "prošlost javnih osoba nije javna, one stalno biti podložne ucjenama onih koji imaju pristup informacijama o njihovoj prošlosti".

Ruff je rekao da mu je cilj osnovati ured za povrat milijarda forinti izgubljenih zbog korupcije, a nadzirat će i poslove EU-a kako bi Magyar mogao pomno pratiti poslove na odmrzavanju sredstava EU-a.