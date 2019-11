Dijeli nas tjedan dana od obljetnice pada Vukovara i ratnog zločina na Ovčari, pa je na tu temu u utorak održan i okrugli stol. Ni 28. godinu za redom zločini nisu procesuirani, odgovore i dalje nemaju sve obitelji, a branitelji od institucija zahtijevaju rješenja. Prošle godine je zbog toga održan i prosvjed, no ove godine ga neće biti.

Sin Barice Spudić imao je 26 godina kada je otišao braniti Vukovar i kada su ga posljednji put vidjeli. Zatočen je u logoru, a Barica se još danas sjeća velikih razmjena logoraša. ''Mi čekamo, nema nikoga. Možete si misliti taj osjećaj, grle se, ljube se, sretni, vrište. Mi po strani gledamo, nema ništa. Gdje je on? Je li živ ili nije?'', pita se Barica. Nakon sedam godina, pozvana je na identifikaciju ostataka svoga poginulog sina.

Ratni zločin na Ovčari dogodio se prije punih 28 godina. Obitelji i dalje traže da netko za to i odgovara, a na tu temu u utorak je održan i okrugli stol. ''Prežalosno je da mi uopće sjedimo i raspravljamo o tome. To je trebalo davnih dana biti riješeno. Zašto nije riješeno? Zato što politici nije odgovaralo'', kaže Tomislav Josić, predsjednik braniteljskog Savjeta grada Vukovara.

Podneseno pet prijava

Zbog toga je prošle godine održan i veliki prosvjed u Vukovaru. Kao rezultat, s radom je počeo poseban tim za procesuiranje zločina, a prošle je godine suspendiran i policijski istražitelj koji je radio na ratnim zločinima na Ovčari Nikola Kajkić. I on je bio prisutan na okruglom stolu i govorio o svojim saznanjima, no do sada je za zločine u Vukovaru podneseno ukupno pet prijava.

''Podneseno je ukupno pet kaznenih prijava protiv devet osoba za 10 kaznenih djela na štetu 217 hrvatskih branitelja i civila'', kazao je voditelj Službe ratnih zločina MUP-a Božo Vučemilović.

Gradonačelnik nezadovoljan

Gradonačelnik Vukovara i dalje nije zadovoljan rezultatima. Ipak, prosvjeda ove godine neće biti, već treba, kaže, iskoristiti izbore. ''Govorim o izbornim procesima koji su pred nama na različitim razinama. To treba pričekati i iskoristiti te demokratske metode kako bi se ta tematika nametnula i kako bi se došlo do rezultata'', poručuje Ivan Penava.

U kampanji su se ratni zločini već spominjali, a glavna tema sigurno će biti i sljedeći tjedan kada je obljetnica pada Vukovara i zločina na Ovčari. Slaba je to utjeha obiteljima stradalih. ''Mnogi kažu da vrijeme liječi rane. Ne. Ovo ostaje uvijek u srcu, to je vaše dijete'', kaže Barica Spudić, majka poginulog branitelja. Oni s time žive cijele godine. I tako je prošlo njih već 28.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr