FOTO/VIDEO Stravični prizori: Sudarili se vlakovi, poginulo najmanje 39 osoba, više od 100 ozlijeđenih

Gotovo 40 osoba je poginulo, a deseci su ozlijeđeni u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji, potvrdili su policijski izvori za Reuters.

Prema najnovijim informacijama, najmanje 39 osoba je poginulo, a 73 su ozlijeđene, među kojima su četvero maloljetnika, dok se 15 njih nalazi u teškom stanju, nakon što su ove nedjelje iskočila iz tračnica dva vlaka velike brzine u mjestu Adamuz u pokrajini Córdoba, javlja Sky News.

Predsjednik Vlade Andaluzije Juanma Moreno Nije isključio mogućnost da bi se broj žrtava mogao povećati u sljedećim satima, jer je jedan od vagona koji je iskočio iz tračnica jako oštećen, a u poljskoj je bolnici zbrinuto 170 lakše ozlijeđenih osoba, piše rtve.es.

Teška željeznička nesreća u Španjolskoj - 2 Foto: Afp

Nesreća se dogodila u 19 sati i 39 minuta, kad su iz tračnica iskočila posljednja tri vagona vlaka operatera Iryo, koji je prometovao na relaciji Malaga - Madrid te su udarila u vlak operatera Renfe koji je prolazio drugim kolosijekom u suprotnom smjeru. To je uzrokovalo ispadanje iz tračnica dva vagona vlaka koji je bio na putu prema Huelvi, a oni su se potom prevrnuli i pali niz nasip.

Estamos volviendo de Córdoba en @iryo_eu y ha descarrilado el tren. Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico 😮‍💨 pic.twitter.com/QT6Q6KAfZ5 — Adri Vélez 🦌🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) January 18, 2026

Uzrok nesreće još nije poznat, rekao je španjolski ministar prometa Oscar Puente na konferenciji za medije na madridskom željezničkom kolodvoru Atocha, dodajući da je "stvarno čudno" da se iskakanje iz tračnica dogodilo na ravnom dijelu pruge koji je obnovljen u svibnju prošle godine.

Teška željeznička nesreća u Španjolskoj - 8 Foto: Afp

Teška željeznička nesreća u Španjolskoj - 7 Foto: Afp

"Svi ozlijeđeni kojima je potrebna bolnička skrb evakuirani su. Govorimo o 30 osoba s teškim ozljedama, koje su prebačene u bolnice", rekao je Puente.

Teška željeznička nesreća u Španjolskoj - 6 Foto: Afp

Španjolska državna televizija TVE izvijestila je da je među poginulima vozač jednog od vlakova, koji je putovao iz Madrida za Huelvu te da je ukupno 100 ljudi ozlijeđeno.

Al menos cinco personas han muerto y varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de #Adamuz (#Córdoba). Vía @elespanolcom



Desde JUPOL nuestro más sincero pésame a las… pic.twitter.com/GB2h5pr7DF — JUPOL (@JupolNacional) January 18, 2026

Španjolski premijer Pedro Sanchez je u objavi na X-u napisao da je ovo "noć duboke tuge" izrazivši najiskreniju sućut obiteljima žrtava: "Nijedna riječ ne može ublažiti takvu patnju, ali želim da znate da je cijela nacija uz vas u ovim vrlo teškim vremenima."

Teška željeznička nesreća u Španjolskoj - 1 Foto: Afp

Iryo je privatni željeznički operater u većinskom vlasništvu talijanske državne željezničke grupe Ferrovie dello Stato. U nesreći je sudjelovao vlak Freccia 1000 koji je prevozio 317 putnika između Malage i Madrida, rekao je glasnogovornik Ferrovie dello Stato.

Tvrtka je priopćila da duboko žali zbog onoga što se dogodilo te da je aktivirala sve protokole za hitne slučajeve kako bi blisko surađivala s nadležnim vlastima.

🇪🇸⚡️ At least 21 people have been ki!!ed in a train derailment in Andalusia, Spain, with emergency services saying more than 100 others are seriously injured.



➡️ The crash happened around 7:40 p.m. local time, when a train carrying 317 passengers from Málaga to Madrid derailed. pic.twitter.com/oqUNHN6bhN — Osint World (@OsiOsint1) January 18, 2026

U vlaku Alvia, operatera Renfea, bilo je oko 100 putnika. El Pais je izvijestio da se u trenutku udara taj vlak kretao brzinom od oko 200 kilometara na sat.

Teška željeznička nesreća u Španjolskoj Foto: Afp

Državna tvrtka za upravljanje željezničkom infrastrukturom (Adif) je objavila na društvenoj mreži X da će promet brzim vlakovima između Madrida i odredišta u Andaluziji (Cordoba, Sevilla, Malaga, Granada i Huelva) biti prekinut najmanje do ponedjeljka, 19. siječnja.