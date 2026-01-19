Drama na vrhuncu, puno je poginulih: "Poštovani predsjedniče Boric, ovdje sam već četiri sata..."

Najmanje 18 ljudi je poginulo, a 50.000 je moralo bježati na sigurno nakon požara zbog kojih je u Čileu proglašeno stanje katastrofe.

Vatrogasci su se u nedjelju borili s 24 različita požara diljem zemlje, a najgore je bilo u regijama Nuble i Biobío, gdje je vlada proglasila izvanredno stanje.

Regije se nalaze oko 500 km južno od glavnog grada Santiaga.

"Odlučio sam proglasiti stanje katastrofe u regijama Nuble i Biobío. Svi resursi su dostupni“, objavio je čileanski predsjednik Gabriel Boric na X-u.

No, lokalni dužnosnici izvijestili su da su požari harali satima, a pomoći od savezne vlade nije bilo nigdje.

"Poštovani predsjedniče Boric, ovdje sam već četiri sata, sve gori, a nema vladinih snaga“, rekao je Rodrigo Vera, gradonačelnik malog obalnog grada Penca u regiji Biobio.

"Kako me ministar može samo nazvati i reći mi da će vojska u nekom trenutku stići?"

Prema čileanskim vlastima, tijekom evakuacije 50.000 ljudi napustilo je svoje domove, a više od 300 objekata je uništeno, piše Sky News.

Gotovo 53,11 četvorna kilometra površine su već izgorjele. Jaki vjetrovi i neuobičajeno visoke temperature pogoršavaju situaciju, kažu vlasti. Neki stanovnici rekli su da su ih požari iznenadili nakon ponoći u subotu, zarobivši ih u njihovim domovima.