Francuz koji je herojski branio Vukovar: Četnik ga je mučki ubio na Ovčari, a onda mu iz džepa uzeo 20 franaka

Posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera, Francuza koji je herojski branio Vukovar do posljednjeg dana, pronađeni su na Ovčari, prema još uvijek neslužbenim informacijama.

Službeni rezultati identifikacije trebali bi biti objavljeni danas, u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici "Dr. Juraj Njavro" u Vukovaru, a Hrvatski radio Vukovar doznao je da je na identifikaciju pozvan i brat Jean-Michela Nicoliera. Identifikaciji će prisustvovati i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, a nakon postupka predviđene su izjave za medije, potvrdilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Jean-Michel Nicolier imao je 25 godina kada je mučki ubijen na Ovčari nakon pada Vukovara. Kao mladić se, unatoč majčinu preklinjanju, uputio u Zagreb pa se priključio Hrvatskim obrambenim snagama na ratištu kod Karlovca.

"Želim pomoći tim ljudima, oni me trebaju. Ja moram ići, ali vratit ću se. Ti znaš da sam ja divlja trava koja nikada ne nestaje", rekao je Nicolier majci prije odlaska na ratni put, koji ga je u rujnu 1991. zajedno s posljednjim dragovoljcima HOS-a doveo do Vukovara.

Francuz, kako su ga zvali suborci, na vukovarskom je Sajmištu ranjen 9. studenoga, a devet dana kasnije iz bolnice je odveden na Ovčaru u hangar sa zarobljenicima, gdje su ga, prema iskazu svjedoka, četnici prvo brutalno mlatili, a onda ubili. Nicolierov ubojica je, rekli su svjedoci, Spasoje Petković zvani Štuka, koji je nakon krvavog zločina Nicolieru iz džepa uzeo 20 franaka, posvjedočili su preživjeli.

Od dolaska u Vukovar Jean-Michel s obitelji se čuo samo tri puta, potvrdio je njegov brat Paul Nicolier u jednom razgovoru. "Pričao je o agresiji Srba." Posljednji put su se, kaže, čuli 21. listopada 1991. godine.

Jean-Michela je u vukovarskoj bolnici snimila francuska televizija, i to nekoliko sati prije nego što je odveden na Ovčaru. Kada su ga pitali da opiše situaciju u Vukovaru, rekao je: "Klaonica, klaonica, klaonica."

"Više puta su mi predložili da izađem iz grada i vratim se u Francusku, ali ja sam ostao. U Vukovar sam došao kao dragovoljac. Mislim da im trebam pomoći. Vukovar je moj izbor, i u dobru i u zlu", kazao je tada Nicolier.

Zbog zasluga u obrani Hrvatske bivši predsjednik Republike Ivo Josipović posmrtno je odlikovao Jean-Michela Nicoliera Redom Nikole Šubića Zrinskoga, a odličje je primila njegova majka Lyliane Forunier.

Majka Jean-Michela Nicoliera bila je prošle godine jedna od uzvanica na Plesu kada su u Hrvatsku stigli francuski borbeni avioni Rafalei. Rekla je tada da i dalje neumorno traži posmrtne ostatke svog sina.

"Kada sam '91. razgovarala s Jean-Michelom telefonom, kada je bio u Vukovaru, rekao mi je da su Hrvati jako dobri ljudi, pomažu jedni drugima i imaju veliko srce. Rekao mi je da bi volio ostati živjeti u Hrvatskoj nakon rata. I ostao je u Hrvatskoj. To je njegova zemlja zauvijek", kazala je Lyliane Fournier, majka Jean-Michela Nicoliera Dnevniku Nove TV.