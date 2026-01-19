RS ima novu vladu: Ponovo je vodi Dodikov čovjek

Parlament Republike Srpske potvrdio je u nedjelju nešto prije ponoći izbor Save Minića za premijera tog entiteta kao i novi sastav vlade nakon što je ranije tijekom dana izglasao smjenu prethodne, koju je također predvodio Minić.

Uz bojkot oporbe, odlukama koje su se nizale kao na traci zastupnici stranaka vladajuće većine koju kontrolira Milorad Dodik najprije su na izvanrednoj sjednici prihvatili ostavku koju je Minić ponudio ranije ovog tjedna. Potom su osigurali da se u narednih nekoliko sati to verificira i u Vijeću naroda te odluka objavi u entitetskom Službenom glasniku, a odmah potom održi nova, također izvanredna sjednica na kojoj su mu potvrdili novi mandat na istoj poziciji.

Taj neuobičajeni scenarij, kojega su iz oporbe usporedili s državnim udarom jer se o svemu odlučivalo na neradni dan i ekspresno, rezultat je procjene kako će Ustavni sud BiH narednog tjedna sada već bivšu Minićevu vladu proglasiti neustavnom, jer mu je mandat u kolovozu prošle godine povjerio Dodik, iako na to nije imao zakonsko pravo nakon što mu je ranije oduzet mandat predsjednika RS zbog presude kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti.

"Ovo nikad i nigdje nije bilo - da se vlada ujutro smijeni, a navečer imenuje", kazao je tijekom rasprave zastupnik Nedeljko Glamočak.

Svaku raspravu o načinu na koji je Minić smijenjen spriječio je predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić, poznat po nemilosrdnim obračunima sa zastupnicima oporbe, kojima redovito oduzima riječ kada se odluče kritizirati vlast.

Zastupnici vladajuće koalicije isticali su kako je manevar za kojim su posegnuli bio nužan da bi se zaštitili interesi RS-a, dok su oporbeni zastupnici upozorili kako je i novo imenovanje Minića sporno jer ga je predložila Ana Trišić Babić, koju je parlament imenovao za privremenu predsjednicu RS, što je protivno entitetskom ustavu.

Minić (52), pravnik iz Bosanskog Šamca, koji slovi za vjernog Dodikova suradnika, najavio je pred zastupnicima nastavak provedbe iste politike kao i do sada, uz provedbu različitih reformi. Vjeruje da će njegova nova vlada izdržati do listopada, kada je planirana provedba općih izbora u cijeloj BiH.