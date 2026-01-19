Obavijesti Foto Video Pretražite
Putnici iz vlakova smrti razbijali su prozore čekićima kako bi se spasili: "Bilo je kao u horor-filmu, čulo se vrištanje"

19. siječnja 2026.
Teška željeznička nesreća u Španjolskoj - 3
Teška željeznička nesreća u Španjolskoj - 3 Foto: Afp
Putnici koji su preživjeli sudar vlakova potreseno su opisali trenutke nesreće.
Putnici koji su preživjeli sudar vlakova u Španjolskoj: "Ljudi su vrištali, torbe su padale s polica"
sudar u Španjolskoj
Putnici iz vlakova smrti razbijali su prozore čekićima kako bi se spasili: "Bilo je kao u horor-filmu, čulo se vrištanje"
