Putnici iz vlakova smrti razbijali su prozore čekićima kako bi se spasili: "Bilo je kao u horor-filmu, čulo se vrištanje"

U sudaru dvaju putničkih vlakova u španjolskoj pokrajini Cordobi poginulo je više od 30 ljudi, ozlijeđeno je na desetke, a u trenutku nesreće u oba vlaka bilo je više od 400 putnika.

Oni koji su preživjeli potreseno su ispričali kako je to izgledalo.

"Osjetili smo prvi udarac i potom, u djeliću sekunde, još jedan vrlo snažan. Stol ispred našeg sjedala pao je na nas, svjetla su se ugasila, a krov vagona se srušio“, rekla je za El Pais 23-godišnja Bianca Birleanu iz Huelve, koja je putovala vlakom Alvia iz Madrida za Huelvu.

Nesreća se dogodila u 19 sati i 39 minuta, kad su iz tračnica iskočila posljednja tri vagona vlaka operatera Iryo, koji je prometovao na relaciji Malaga - Madrid, te su udarila u vlak operatera Renfe koji je prolazio drugim kolosijekom u suprotnom smjeru, prema Huelvi.

Teška željeznička nesreća u Španjolskoj - 2 Foto: Afp

Putnik u drugom vlaku, čiji identitet nije objavljen, rekao je za javnu televiziju TVE: "Ljudi su vrištali, torbe su padale s polica. Putovao sam za Huelvu u četvrtom vagonu, srećom posljednjem.“

Salvador Jimenez, novinar TVE-a koji je također bio u vlaku Iryo, kazao je da su taman u vlaku počeli dijeliti pladnjeve s večerom, kada se čuo udarac kao da je potres.

Teška željeznička nesreća u Španjolskoj - 6 Foto: Afp

Jimenez je telefonom za TVE rekao da su putnici koristili čekiće za hitne slučajeve kako bi razbili prozore i izašli van te da su vidjeli dvije osobe koje su na nosilima izvučene iz prevrnutih vagona.

María Jiménez bila je u četvrtom vagonu istog vlaka i sjeća se početne turbulencije koja se potom pretvorila u naglo kočenje. "Bilo je kao u horor-filmu, ljudi su vrištali", objasnila je u intervjuu za RNE.

Kazala je da se osjeća kao da će se svakog trenutka probuditi iz ružnog sna.

"To je nešto što mislite da nikada nećete morati doživjeti ", rekla je.