Zoran Vinković, nezavisni kandidat za gradonačelnika Đakova, kojeg su podržali HSU, HNS, HSS te Pravo i pravda ne odustaje nakon rješenja koje je izdalo gradsko izborno povjerenstvo.

On je u drugom krugu izbora za gradonačelnika Đakova izgubio za samo 9 glasova od kandidata HDZ-a i dosadašnjeg gradonačelnika Marina Mandarića. Svoj slučaj izborne prijevare pred gradskim izbornim povjerenstvom Vinković je branio biračkim zapisnikom prema kojem brojke onih koji su glasali za jednog i drugog kandidata ne odgovara broju birača koji su izašli na izbore.

Iz HDZ-a, a kasnije i izbornog povjerenstva objašnjeno je da je zapisnik koji pokazuje Vinković samo prijepis originalnog zapisnika koji je zapravo krivo prepisan i netko je jednu dvojku zamijenio s osmicom i došlo je do diskrepancije.

No, to nije razuvjerilo Zorana Vinkovića, jer on ide dalje.

"Nije me iznenadilo rješenje gradskog izbornog povjerenstva o odbacivanju naših pigovora, jer to je bilo i za očekivati. Žalit ćemo se Ustavnom sudu. Ovo odbacivanje prigovora ne bi napisao pripravnik u pravnoj školi", kaže među ostalim Zoran Vinković i tvrdi da je u Đakovu izvršen udar na demokraciju.