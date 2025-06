Bizaran skup štovatelja iredentiste Gabrijela D'Annunzija ipak se neće održati.

Planiran je bio za vikend u centru Rijeke. Hotel im je otkazao. Jasno je i zašto.



"Neće vam nitko reći da bi oni došli zbog onoga zbog čega smo mi prepoznali da bi mogao biti cilj njihova dolaska i to smo spriječili. Pravna smo država ali i u sigurnosnom smislu vrlo efikasna", izjavio je Davor Božinović ministar unutarnjih poslova.

Davor Božinović Foto: Dnevnik Nove TV

A već su i prije dolazili i provocirali. Na stotu obljetnicu okupacije Rijeke u gradu je osvanula zastava Kraljevine Italije i propagandni leci.



"Apsolutno osuđujemo svaki pokušaj revizionističkih politika u Rijeci kao i pokušaj fašističkih ideja Gabriela DAnuncija koji je u riječkoj povijesti zapamćen po lošem.

Rijeka je oduvijek grad tolerancije, različitosti, slobode, antifašizma takav će i ostati. I svakako pozdravljam ideju ukidanja ovog skupa", izjavila je Iva Rinčić gradonačelnica Rijeke.

Iva Rinčić Foto: Dnevnik Nove TV

D'Annunzio je bio pjesnik, ali i začetnik fašističke ideologije. Riječanima je neprihvatljivo da se dodjeljuje nagrada s njegovim imenom.



"To smatramo provokacijom i podsjećanje na dane okupacije Rijeke od Danuncija i njegovih ardita. Kada bi u bilo kojoj EU zemlji netko došao sa idejom da dodjeljue nagradu koja bi se zvala nagrada Trećeg reicha ili Adolfa Hitlera da bi to bilo sankcionirano i zabranjeno", kaže Vojko Obersnel predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista Rijeke.

Vojko Obersnel, predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista Rijeke Foto: Dnevnik Nove TV

I dok je za Hrvate okupator, za Talijane je heroj. U Trstu su mu podigli i spomenik,

što su hrvatske vlasti oštro osudile.



"Kada ekipa promira takve politike kada zagovaraju revizionističke ideje onda to je potpuno nedopustivo. Ali meni je sve skupa to smiješno to vam je šačica ljudi

koje iz podruma maše nekim zastavama", izjavio je Marin Miletić saborski zastupnik.

Marin Miletić Foto: Dnevnik Nove TV

Nebojši Zeliču, riječkom gradskom vijećniku, ta ekipa uopće nije smiješna.



"Mislimo da je važno bilo dignuti glas protiv organizacije takvog skupa koji je

jasno povijesno revizionistički, iridentistički, koji pod okriljem D'Annunzija kao pjesnika daje nagradu sa nazivom njegove paradržave. Ako je zabranjeno uredu ali bi onda volio da hrvatska policija i pravosuđe odreagiraju na hrvatski revizionizam", izjavio je Nebojša Zelič gradski vijećnik iz MOŽEMO.



O D'Annunziju i Rijeci u vrijeme njegove okupacije snimljen je i dokumentarac koji ruši sve rekorde gledanosti.