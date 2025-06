Prava drama odvila se u nedjelju u Đakovu, gdje je HDZ-ov Marin Mandarić na lokalnim izborima pobijedio Zorana Vinkovića razlikom od samo devet glasova: Mandarić ih je osvojio 5097, a Vinković 5088.

HDZ-ovac je nakon objave konačnih rezultata Državnog izbornog povjerenstva (DIP) proglasio pobjedu, naglasivši pritom da je svjestan da su izbori u oba kruga pokazali da je Đakovo podijeljen grad, ali je njegov protukandidat odbio priznati poraz i najavio je pravnu bitku.

"Po našim tablicama i rezultatima, mi smo nakon brojanja imali dvjestotinjak glasova više", u razgovoru za DNEVNIK.hr rekao je Vinković, kojeg su na izborima podržati HSU, HNS, HSS te Pravo i pravda.

Najavio je da će uputiti prigovor gradskom i županijskom izbornom povjerenstvu te obavijestiti DIP i zatražiti uvid u sve glasova, kao i njihovo ponovno brojanje. Radi se o vrlo maloj razlici, naglasio je Vinković, pa je i zbog toga potrebna dodatna provjera.

"Bitna promjena se dogodila oko 19:30, kada su se oni počeli hvaliti da imaju 10 glasova više. Ja ne znam kako su oni to mogli znati jer to nije bilo dovoljno vremena da se prebroje svi glasovi. Ne znam što se dogodilo na putu od biračkog mjesta do povjerenstva", ispričao je.

Vinković, koji je gradonačelnik Đakova bio u četiri uzastopna mandata, od 2001. do 2017. godine., također tvrdi da promatračima nije dopušteno da neke nepravilnosti upišu u zapisnik.

"Otac od kandidata je ušao na dva biračka mjesta, bilo je prijetnji prema promatračima i oni sada pišu prigovor gradskom izbornom povjerenstvu", rekao nam je.

"Po zapisnicima i po onome s terena, mi smo pobijedili", ponovio je.

Zasad, kaže, nema razloga čestitati svome protivniku ni priznati poraz, a nije rekao ni hoće li to učiniti nakon ponovnog brojanja glasova.

"Na čemu da mu čestitam? Idemo u pravnu bitku, ali ne vidim u budućnost. Nisam Vidoviti Milan", zaključio je.