Otkriveno što je nakon izbora dovelo do drame u Đakovu: "Ne znamo je li to učinjeno namjerno ili greškom"

Postizborna drama u Đakovu mogla bi dobiti svoj epilog nakon što se Gradsko izborno povjerenstvo očitovalo o prigovorima koji su uloženi nakon drugog kruga lokalnih izbora.

U tom je gradu HDZ-ov kandidat Marin Mandarić tijesnom razlikom od samo devet glasova uspio obraniti mandat protiv Zorana Vinkovića, koji je usprkos podacima Državnog izbornog povjerenstva (DIP) odbio priznati poraz i čestitati Mandariću.

Vinković je u ponedjeljak, dan nakon izbora, za DNEVNIK.hr rekao da je on, prema informacijama koje je dobio s terena, osvojio oko 200 glasova više od svog protukandidata i najavio da će izbornim povjerenstvima prijaviti niz nepravilnosti.

Pročitajte i ovo Drama nakon tijesnih rezultata Nakon poraza tvrdi da ima 200 glasova više: "Bitna promjena se dogodila oko 19:30, idemo u pravnu bitku"

Jedan prigovor ticao se i biračkog mjesta 028, gdje je prema podacima DIP-a Mandarić osvojio 222, a Vinković 128 glasova. Međutim, Vinković je uz prigovor priložio fotografije dvaju zapisnika na kojima piše da je osvojio 188 glasova, odnosno 60 glasova više.

Očitovanje izbornog povjerenstva

Snježana Brajko, predsjednica đakovačkog Gradskog izbornog povjerenstva, za DNEVNIK.hr je potvrdila da su se očitovali o žalbi i da će konačnu odluku donijeti Županijsko izborno povjerenstvo Osječko-baranjske županije.

Komentirala je i nedoumicu koju su izazvale fotografije zapisnika na kojima je pisalo da je Vinković osvojio 188 glasova.

"To nisu službeni zapisnici, nego prijepisi zapisnika. Prijepisi se daju članovima biračkog odbora koji dolaze iz raznih stranaka i onda oni to fotografiraju i šalju, zbog čega stranke često znaju rezultate i prije službene objave", objasnila je.

Pročitajte i ovo Ovo mnoge zbunjuje Otkud im informacije? Kako političari mogu proglasiti pobjedu ili poraz prije objave službenih rezultata

"Je li došlo do greške ili je to učinjeno s namjerom – to sada mi ne znamo, ali taj prijepis ne odgovara zapisniku", zaključila je Brajko.

Kako je došlo do greške?

Lucija Škrapić, članica odbora biračkog mjesta 028, objasnila je da je jedan od dva sporna prijepisa na kojima je Vinkoviću upisano više glasova bio u njezinoj nadležnosti.

"Svaki od nas petero članova biračkog odbora ispunjava jedan zapisnik. Ja sam, na žalost, zamolila jednog mlađeg člana odbora da i na moj zapisnik upiše broj glasova. Ne gledajući što je upisao, ja sam taj zapisnik potpisala kao što su to učinili i svi ostali članovi odbora, a onda se naknadno ispostavilo da je on umjesto 128 upisao 188 glasova. Isto je učinio i na svom zapisniku i to su ta dva zapisnika na kojima je upisano više", rekla je za Jutarnji list.

Pročitajte i ovo Tijesna bitka FOTO Nova drama u Đakovu: Imamo sporni birački zapisnik

Dodala je da ne zna zašto je to učinio, tj. je li to bilo slučajno ili namjerno.

"Želim se u svoje ime ispričati sudionicima izbora, kao i svim građanima Đakova, što sam ovakvom nepromišljenošću dovela u nepriliku cijeli grad", napomenula je.