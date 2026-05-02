Nesvakidašnja nesreća u Slavoniji: Vozio pijan pa udario u stado ovaca, 20 ih je uginulo

Vozač (51) automobilom je u petak oko 17 sati u blizini Jagodnjaka naletio na stado ovaca koje je vlasnik vodio na ispašu. U prometnoj nesreći je uginulo 20 ovaca.

Kako je izvijestila osječko-baranjska policija, nesreća se dogodila na nerazvrstanoj cesti, na vodoobrambenom nasipu u blizini Jagodnjaka. Očevidom je utvrđeno da se vozač automobilom osječkih registracijskih oznaka kretao nasipom te da brzinu nije prilagodio stanju i uvjetima na cesti.

Zbog toga vozilo nije uspio na vrijeme zaustaviti te je udario u stado ovaca koje je 54-godišnji vlasnik vodio na ispašu.

U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, ali je nastala materijalna šteta na vozilu. Vozač je alkotestiran te mu je utvrđeno 1,30 promila alkohola u krvi.

Smješten je u policijske prostorije do otrježnjenja.

Zbog izazivanja prometne nesreće naplaćena mu je kazna od 130 eura. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola protiv njega slijedi prekršajni nalog s kaznom od 660 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilom B kategorije na dva mjeseca, a nakon pravomoćnosti bit će mu određena i četiri negativna prekršajna boda.