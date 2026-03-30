Umalo tragedija u gradu na obali, na utrci izletio iz staze: "Gledateljima je ovo strogo zabranjeno"

Ovogodišnje natjecanje u automobilskoj utrci Zadrani će dugo pamtiti. Umalo se dogodila tragedija. Jedan od natjecatelja izletio je sa staze, pokosio barijere i ozlijedio više osoba.

"On je prvo udario u zaštitnu barijeru od guma. Bilo je dva reda običnih guma i dva reda kamionskih guma. Probio je to sve, udario je u zaštitnu ogradu uz koju su bili ljudi. To je zatvoreni dio trkališta, to su bili članovi timova i nakon toga je udario u auto koji je bio reklamni, parkiran", pojasnio je Goran Ban, organizator natjecanja.

Na mjesto nesreće brzo je stigla hitna pomoć. Među gledateljima je bila i osmomjesečna beba.

"Beba nije ozlijeđena. Guma jedna koja se odbila koja je bila u toj zaštitnoj barijeri se otkotrljala i udarila u kolica. Roditelji su je iz predostorožnosti odveli na hitni prijem", rekao je Ban.

Ozlijeđenima je pružena pomoć u zadarskoj bolnici.

"Jedan ima teške tjelesne ozlijede, ali svo troje su otpušteni na kućnu njegu. Drugih dvoje imaju lake tjelesne ozlijede. Četvrto ozlijeđeno je dojenče koje ima lake tjelsne ozlijede i već je otpušteno kući. I sad je naknadno u hitni prijem došla još jedna osoba kojoj se ozlijede utvrđuju", izjavila je u nedjelju Andrea Šimić Perić, dječja kirurginja.

Utrka je odmah prekinuta. Na teren je izašla i policija koja je ogradila mjesto nesreće.

"Sudionik auto-utrke vozač u dobi od 35 godina, iz zasad neutvrđenog razloga izgubio je nadzor nad vozilom kojom prilikom je udario i probio zaštitne barijere, a potom udario u izloženi automobil. Provedenim alkotestiranjem vozača automobila, nije utvrđena prisutnost alkohola u organizmu", priopćili su.

Nagrada Grada Zadra regionalno je natjecanje, ali iz hrvatskog auto i karting saveza kažu da su sigurnosni uvjeti i organizacija bilo kakvih utrka strogo propisani.

"Postoje pravilnici koji se moraju poštivati o udaljenosti koji pišu u pravilnicima. Od staze koliko udaljeno, u kojim situaicjama, ako je povišeno jedan metar - ljudi trebaju biti pet do 10 metara, ako je povišeno dva metra... Ako je na nula metara, ako nema fiizčke barijere, minimalno je 25 metara gdje mogu biti ljudi. Ako je postavljen betonski blok, metar do dva iza toga mogu biti ljudi", objašnjava Goran Vujisić, član povjerenstva za sigurnost.

U propisima dobno ograničenje za gledatelje ovakvih događaja ne postoji.

"Sjedenje na utrkama je strogo zabranjeno. Dok se trka vozi ne možete reagirati iz sjedećeg položaja, a to dijete u kolicima nema šanse da reagira", pojasnio je Vujisić.



Dnevnik Nove TV kontaktirao je i direktora regionalnog natjecanja koji nije htio dati izjavu.