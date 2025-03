Ilegalni graditelji devastirali obalu na Jadranu, a problem seže i puno dublje: "Ovo je pokazatelj općeg nereda..."

Ekipa rubrike Poziv Dnevnika Nove TV otišla je u Sevid i otkrila da se u tom malom dalmatinskom mjestu nije pojavila epidemija sinkope pa možda zato nitko ništa ne zna. No kada čujete zašto su komunalni redari prespavali ilegalno nasipanje obale, stvari će poprimiti elemente nestvarnog. A dok palme njišu grane i cijeli Sevid spava, ilegalni graditelji ubacuju u šestu brzinu i nastavljaju s promjenom obale na način kako bi ona po njima trebala izgledati

Netko se opasno zaigrao s devastacijom obale u jednoj dalmatinskoj općini. Netko je sazidao betonske žardinjere u dužini gotovo 150 metara, a netko je i nasuo više od 650 metara četvornih obale, ali - nitko ništa ne zna. Mještani Sevida pitaju se - kako to? Odlučili su se javiti ekipi rubrike Poziv.

Devastacija obale - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Devastacija obale - 3 Foto: DNEVNIK.hr

U Sevidu je netko ilegalno nasipao more. "To se radilo po noći, nitko ništa kao ne zna, ali sve se zna, a ništa se ne zna", rekao je Svetin Vidović. "Znači ovdje se prvo krene raditi pa se onda traže dozvole", rekla je Mirjam Radić.



Bože Vidović pojašnjava da ovo nije prvi put, ali ni da prvi put kad je napravljena devastacija nitko nije reagirao.

Svega nekoliko metara dalje netko je u dužini od gotovo 200-tinjak metara ilegalno posadio i palme. "Palma je za Tunis, nije za Dalmaciju. To je napravio čovjek koji očito nije odavde", rekao je Ivan Perdić.

Ivan Perdić Foto: DNEVNIK.hr

A evo što na prozivke svojih mještana kažu oni koji bi trebali znati što im se događa u općini: "Ja ne znam, kao načelnik ne znam tko je to napravio niti mogu u ikoga upirati prstom. Ja kao načelnik mogu kazati da je bespravno", rekao je načelnik Ante Mamut.

Problem kod nasipanja je što uz kamen ima i dosta zemlje, koju kiše isperu i to ode u more, a upravo je to kobno za morski biljni i životinjski svijet. "Kada govorimo o zemlji, ona kod nježnih organizama dovodi do toga da se njihove škrge napune i samim time umru. Jednostavno su mogući neki hazardni učinci koje mi nismo uopće u mogućnosti sagledati", objasnila je Sanja Matić Skoko, pomoćnica ravnateljice za znanost Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Devastacija obale - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Ako se pitate, gdje je u cijeloj priči inspekcija - isto se pitaju i u Županiji.



"Apsurdno je što se tvrdi da se ne može utvrditi tko je počinitelj tog djela. Inspektor je taj koji može utvrditi tko je protupravno gradio, tko je nasipao. Ne može se tvrditi da se ne može utvrditi tko je odgovoran", poručila je pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Marija Vuković.

Ovako nešto se nije moglo odraditi za jedan dan - logično je pitanje gdje su bili komunalni redari.

"U trenutku kada se u čitavoj općini nešto gradi, iskoristili su situaciju. Nema prilaza, zatvoreni su putevi, komunalni redari nisu dolazili cijeli jedan tjedan i napravili su nasipanje mora i sadnju palmi", poručio je Mamut.

Seviđani tvrde da je ovo laž pa se i sam načelnik pogubio u objašnjavanju.

Devastacija obale - 5 Foto: DNEVNIK.hr



Ekipa rubrike Poziva došla je u posjed snimke na kojoj je jasno vidljivo kako crveni bager nešto radi na ilegalno nasutoj obali. Identični bager zatekli su i nekoliko metara dalje na gradilištu. Kada su otišli provjeriti znaju li radnici što o ilegalnim poslovima, dobili su zanimljiv odgovor. Na pitanje je li to njihov bager, radnik je odgovorio "Ne znam".

U Sevidu vruća tema je i prenamjena zemljišta. "Ovdje se sve točno zna, tko može kupiti poljoprivredno zemljište i pretvoriti ga u građevinsko, sve se zna. Platite načelniku i priča završena", rekao je Vidović.

Devastacija obale - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Sve je prijavljeno institucijama koje se mjesecima o ovom ne oglašavaju, a ni prvi čovjek Sevida na moru ne zna što mu se radi u mjestu.



"Zapravo ni sam kao član Vijeća i predsjednik Vijeća ne znam što se tu događa, znači mi uopće ne možemo znati koga predstavljamo", rekao je Željko Reljanović.

Pa kad nitko ništa ne zna.

Postoji li rješenje?

U priču je uključena i lučka kapetanija. Oni kažu da prilikom nadzora nisu zatekli nikog na terenu pa je počinitelj nepoznat. Kažu i da je lokalna samouprava imala ovlasti postupati, ali prema riječima načelnika, komunalni redari nisu se mogli probiti zbog silnih radova.

Pozivu se odazvao kapetan Branko Kundih, čovjek koji je sudjelovao u radnoj skupini za izradu Zakona o zaštiti pomorskog dobra, a s njim je u studiju Dnevnika Nove TV razgovarao reporter Domagoj Mikić.

Branko Kundih i Domagoj Mikić Foto: DNEVNIK.hr

"Izgleda da se ovdje radi o svojevrsnoj opstrukciji lokalne samouprave, a evidentno je da sve razine kontrolnih mehanizama nisu funkcionirale. Ovdje su u prvom redu zakazali pomorski redari, i to lokalne samouprave, a s obzirom na to da ih ni nemaju, sankcija je od 6000 eura jer je to pomorski prekršaj. Lokalna samouprava je dužna jednom mjesečno obići pomorsko dobro i detektirati situaciju te obavijestiti lučku kapetaniju o stanju na terenu. Govoriti o 'nepoznatom počinitelju' je apsurdno", rekao je Kundih.

Smatra da je lučka kapetanija trebala odmah reagirati i da oni imaju alate za donošenje naredbe o zaustavljanju procesa devastacije i vraćanju na prvotno stanje. "Oni imaju pravo voditi prekršajni postupak", rekao je.

Branko Kundih, pomorsko dobro Foto: DNEVNIK.hr

"Ovo je samo jedan od pokazatelja općeg nereda i stanja kojeg imamo na pomorskom dobru. On ne može oslikati čitavu situaciju koja nam se svakodnevno događa. Definitivno ne možemo govoriti da imamo inspekciju na moru i jasne kontrolne mehanizme, a upravo o njima ovisi sustav očuvanja i zaštite pomorskog dobra", objasnio je.

Kundih je objasnio i da je ključno osnovati posebne inspekcije za pomorsko dobro, koje bi djelovale pri lučkoj kapetaniji kako bi se održao red.

Detalje ovog slučaja pogledajte u prilogu Dnevnika Nove TV.

