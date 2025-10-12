VIDEO Pogledajte kako izgleda i funkcionira novi uređaj za provjeru na hrvatskoj granici: "Sustav automatski prepoznaje o kome se radi"

Uveden je novi sustav koji će postupno žigove u putovnicama zamijeniti otiscima prstiju i biometrijom lica. Uređaji za takve provjere postavljeni su u zračnim i morskim lukama te željezničkim postajama diljem Europe.

Novi sustav provjera na granicama - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Entry-exit sustav evidentirat će vrijeme i mjesto ulaska i izlaska državljana trećih zemalja, izračunavati preostalo dopušteno vrijeme boravka te prikupljati biometrijske podatke.

Novi sustav provjera na granicama - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Morat će doći pred uređaj, prvo dati putovnicu iz koje će se uzeti osobni podaci, onda će se snimiti prikaz lica uživo na uređaju, sustav će automatski prepoznati o kojem se državljaninu radi", objasnio je Denis Kukec iz MUP-ove Uprave za granice.

Novi sustav provjera na granicama - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Prvi dojmovi su dobri, naime, kako je kazao Marko iz Beograda: "Otvorili su više izlaza i vrlo brzo to ide. Izađe se iz auta, dvije minute traje, prst palac, slikanje, kamera, hvala, doviđenja! Nije strašno!"