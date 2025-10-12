VIDEO Pogledajte kako izgleda i funkcionira novi uređaj za provjeru na hrvatskoj granici: "Sustav automatski prepoznaje o kome se radi"
12. listopada 2025.
Ulazak u šengensko područje iz takozvanih trećih zemalja od danas drugačije izgleda.
Uveden je novi sustav koji će postupno žigove u putovnicama zamijeniti otiscima prstiju i biometrijom lica. Uređaji za takve provjere postavljeni su u zračnim i morskim lukama te željezničkim postajama diljem Europe.
Entry-exit sustav evidentirat će vrijeme i mjesto ulaska i izlaska državljana trećih zemalja, izračunavati preostalo dopušteno vrijeme boravka te prikupljati biometrijske podatke.
"Morat će doći pred uređaj, prvo dati putovnicu iz koje će se uzeti osobni podaci, onda će se snimiti prikaz lica uživo na uređaju, sustav će automatski prepoznati o kojem se državljaninu radi", objasnio je Denis Kukec iz MUP-ove Uprave za granice.
Prvi dojmovi su dobri, naime, kako je kazao Marko iz Beograda: "Otvorili su više izlaza i vrlo brzo to ide. Izađe se iz auta, dvije minute traje, prst palac, slikanje, kamera, hvala, doviđenja! Nije strašno!"