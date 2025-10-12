Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
vELIKA PROMJENA Stupila na snagu

VIDEO Pogledajte kako izgleda i funkcionira novi uređaj za provjeru na hrvatskoj granici: "Sustav automatski prepoznaje o kome se radi"

Piše DNEVNIK.hr, 12. listopada 2025. @ 17:10 komentari
Novi sustav provjera na granicama - 3
Novi sustav provjera na granicama - 3 Foto: DNEVNIK.hr
Ulazak u šengensko područje iz takozvanih trećih zemalja od danas drugačije izgleda.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    Novi napad

    Horor u šumi: Berač gljiva pronađen mrtav s otkinutom glavom
  2. Hitne službe odvoze napadnutu gradonačelnicu Iris Stalzer
    DETALJI UŽASA

    Gradonačelnica koju je kći mučila u podrumu ranije tražila pomoć? "Bojala se eskalacije"
  3. Prosvjed na Madagaskaru
    preuzimanje vlasti

    Žestoka politička kriza potresa zemlju, predsjednik: "U tijeku je državni udar"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Srpski ambasador na gala balu u SAD-u puštao Cecu: "Gasi sve!"
"DJ ŠULE"
VIDEO Srpski ambasador na gala balu u SAD-u puštao Cecu: "Gasi sve!"
Masovna pucnjava u restoranu u Južnoj Karolini: Četvoro mrtvih, 20 ranjenih
U Južnoj Karolini
Masovna pucnjava u restoranu: Četvero mrtvih, 20 ranjenih
Urinirao po oltaru usred mise u Bazilici sv. Petra
Novi incident
FOTO Grozan čin: Urinirao po oltaru usred mise u Bazilici sv. Petra
Trump i Zelenski razgovarali drugi dan zaredom, otkriveni detalji: "Moskva si dopušta eskalaciju..."
niz tema
Trump i Zelenski razgovarali drugi dan zaredom, otkriveni detalji: "Moskva si dopušta eskalaciju..."
Njemačka priprema deportaciju mladih Sirijaca
neovisno o dosjeu
Potpuna promjena retorike: Europska država priprema deportaciju mladih Sirijaca
Velika promjena na hrvatskim granicama: "Sustav će automatski prepoznati o kome se radi"
vELIKA PROMJENA Stupila na snagu
VIDEO Pogledajte kako izgleda i funkcionira novi uređaj za provjeru na hrvatskoj granici: "Sustav automatski prepoznaje o kome se radi"
Japan: Medvjed usmrtio muškarca koji je brao gljive
Novi napad
Horor u šumi: Berač gljiva pronađen mrtav s otkinutom glavom
Novi detalji napada na njemačku gradonačelnicu Iris Stalzer
DETALJI UŽASA
Gradonačelnica koju je kći mučila u podrumu ranije tražila pomoć? "Bojala se eskalacije"
Politička kriza potresa Madagaskar, predsjednik: "U tijeku je državni udar"
preuzimanje vlasti
Žestoka politička kriza potresa zemlju, predsjednik: "U tijeku je državni udar"
Incident na estonskoj granici
"TESTIRANJE NATO-A"
VIDEO Incident na granici baltičke zemlje: Pojavili se ruski vojnici, cesta je odmah zatvorena
Ukrajina raspisala tjeralicu za sinom poznatog hrvatskog poduzetnika i trgovca oružjem: Otkriveno što se dogodilo
Istraga sigurnosne službe
Ukrajina raspisala tjeralicu za sinom poznatog hrvatskog poduzetnika i trgovca oružjem: Otkriveno što se dogodilo
Pjevač Ian Watkins nasmrt izboden u zatvoru
OSUĐENI PEDOFIL
Bio je glazbena zvijezda, a onda je zgrozio svijet svojim zločinima: Ubijen je u zatvoru
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Japan: Medvjed usmrtio muškarca koji je brao gljive
Novi napad
Horor u šumi: Berač gljiva pronađen mrtav s otkinutom glavom
Ukrajina raspisala tjeralicu za sinom poznatog hrvatskog poduzetnika i trgovca oružjem: Otkriveno što se dogodilo
Istraga sigurnosne službe
Ukrajina raspisala tjeralicu za sinom poznatog hrvatskog poduzetnika i trgovca oružjem: Otkriveno što se dogodilo
Novi detalji napada na njemačku gradonačelnicu Iris Stalzer
DETALJI UŽASA
Gradonačelnica koju je kći mučila u podrumu ranije tražila pomoć? "Bojala se eskalacije"
show
Udala se Lucia Glavić
vesela fotogalerija!
Spoj Hrvatske i Čilea! Udala se glumica iz serije Na granici, vjenčanje je bilo kao u filmu
Lejdi Perković prošetala subotnjom špicom u minici
zgodnica!
Za Thompsonovom nećakinjom u minici okretali su se svi na zagrebačkoj špici!
Kako izgleda nova supruga Ivana Zaka?
predivna plavuša!
Kako izgleda novopečena supruga Ivana Zaka? Osvanuo je njen video prije svadbe
zdravlje
Osobe koje koriste kanabis imaju čak četiri puta veći rizik od razvoja ove bolesti!
Alarmantni podaci iz Beča
Osobe koje koriste kanabis imaju čak četiri puta veći rizik od razvoja ove bolesti!
Ova vrsta hrane “gasi” mušku plodnost u samo 3 tjedna!
Otkriva nova studija
Ova vrsta hrane “gasi” mušku plodnost u samo 3 tjedna!
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
zabava
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
LOL
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
Urnebesni skeč pokazao razliku provjere na granici u svijetu i na Balkanu! Ovo morate vidjeti
Svaka čast
Urnebesni skeč pokazao razliku provjere na granici u svijetu i na Balkanu! Ovo morate vidjeti
Zvono ispred zgrade u Münchenu postalo pravi hit na Balkanu! Pogledajte zašto
Urnebesno
Zvono ispred zgrade u Münchenu postalo pravi hit na Balkanu! Pogledajte zašto
tech
Japanski znanstvenici otkrili novo stanje vode u kojem se ona ponaša posve neobično
Tako obična, no tako misteriozna
Japanski znanstvenici otkrili novo stanje vode u kojem se ona ponaša posve neobično
Ne nasjedajte mitovima: Što prestanak podrške za Windows 10 znači za vaše računalo?
5 stvari koje trebate znati
Ne nasjedajte mitovima: Što prestanak podrške za Windows 10 znači za vaše računalo?
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Već se koristi u Ukrajini
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
sport
Srbiju tresu skandali: Stojković dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv albanije!?
znao je i prije
Pogledajte kako je izbornik Srbije dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv Albanije
Pogledajte reakciju navijača Srbije nakon što su im Albanci zabili gol: Slavio i igrač Dinama
tišina pa kaos
VIDEO Pogledajte reakciju navijača Srbije nakon što su im Albanci zabili gol: Slavio i igrač Dinama
Lamine Yamal bivšu zvijezdu stranice za odrasle doveo u Hrvatsku: Ovaj detalj ga otkrio pred milijunima
izabrao jadransko more
Lamine Yamal bivšu zvijezdu stranice za odrasle doveo u Hrvatsku: Ovaj detalj ga otkrio pred milijunima
tv
Supertalent: U trećoj audicijskoj epizodi Supertalenta pao je Majin zlatni gumb!
KAKVA EPIZODA!
U trećoj audicijskoj epizodi Supertalenta pao je Majin zlatni gumb!
Kumovi: Oprostila se dirljivom porukom - nedostaju li vam?
KUMOVI
Oprostila se dirljivom porukom - nedostaju li vam?
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Bomba Cirkus
NASMIJALI SU NAS!
Jedan krivi pokret i sve izlazi na vidjelo! Ovo je čisti humor!
putovanja
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
Puretina na tanjuru
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
Keksi za doručak recept
Samo 4 sastojka
Želite jesti kekse za doručak? Ovo je idealni recept, a ponijeti se mogu i na posao
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Tržište u crvenom
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
Komentar Domagoja Bebića
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
lifestyle
Ulična moda Zagreb u tenisicama s povišenom petom Isabel Marant
I BOJA JE DIVNA
Tenisice sa zagrebačke špice koje mogu zamijeniti štikle, a uz fini kaput izgledaju zakon
Jednostavni kolač s višnjama i čokoladom
Nema dalje
Pripremite bombastični, a tako jednostavni čokoladni kolač s višnjama
15 modela dnevnih haljina dugih rukava
Savršene za jesen
Sve su tako lijepe i udobne: 15 modela dnevnih haljina dugih rukava
sve
Srbiju tresu skandali: Stojković dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv albanije!?
znao je i prije
Pogledajte kako je izbornik Srbije dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv Albanije
Udala se Lucia Glavić
vesela fotogalerija!
Spoj Hrvatske i Čilea! Udala se glumica iz serije Na granici, vjenčanje je bilo kao u filmu
Lejdi Perković prošetala subotnjom špicom u minici
zgodnica!
Za Thompsonovom nećakinjom u minici okretali su se svi na zagrebačkoj špici!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene