Napadač na ubijenog Aleša Šutara ide u pritvor! Nije priznao krivnju

Istražni sudac odredio je pritvor 21-godišnjem Sabrijanu Jurkoviču, osumnjičenom za nanošenje osobito teških tjelesnih ozljeda sa smrtnim ishodom.

Osumnjičenik je nakon ispitivanja priveden kod istražnog suca Okružnog suda u Novom mestu, koji mu je, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, odredio istražni zatvor.

Mladić se branio, ali krivnju za napad nije priznao, pišu 24ur.com.

Tragični napad ispred lokala

Policija je ranije objavila da je uhićeni 21-godišnjak pripadnik romske zajednice s područja općine Šentjernej. Protiv njega je podnesena kaznena prijava za nanošenje osobito teških tjelesnih ozljeda sa smrtnom posljedicom, za što je predviđena kazna od pet do 15 godina zatvora.

Oko 12:30 u ponedjeljak priveden je na Okružni sud u Novom mestu, gdje je istražni sudac nakon saslušanja prihvatio prijedlog za određivanje pritvora.

Napadač je, prema dosadašnjim saznanjima, 48-godišnjeg Aleša Šutara udario tolikom snagom da je ovaj pao i preminuo od zadobivenih ozljeda.

Prema svjedocima, Šutar je došao po svog sina koji ga je pozvao jer mu je, navodno, prijetila skupina Roma.

Jože Piletič, voditelj Operativno-komunikacijskog centra PU Novo mesto, izjavio je da je 21-godišnjak zasad jedini osumnjičeni. Policija nastavlja intenzivnu istragu, pregledava sve dostupne videozapise i prikuplja dodatne informacije.

Pomoćnik voditelja Sektora kriminalističke policije PU Novo mesto, Matjaž Štern, potvrdio je da osumnjičenik kao punoljetna osoba nije bio procesuiran, no kao maloljetnik je bio evidentiran zbog više kaznenih djela. Radilo se o kaznenim djelima iz područja imovinskog kriminala te o dva nasilna kaznena djela, među kojima i spolni napad na osobu mlađu od 15 godina.

Radikalne mjere

Slovenski premijer Robert Golob je u nedjelju nakon posjeta Novom Mestu, gdje je ubijen 48-godišnji muškarac, najavio radikalne mjere u području romske problematike koje bi trebale biti finalizirane u utorak.

Policijska jedinica u Novom Mestu već je ojačana, a Golob je najavio i specijalnu policijsku jedinicu, dodatne policajce iz drugih mjesta i novu zakonsku osnovu za rad policajaca, prenosi agencija STA.

Nakon sastanka u nedjelju s gradonačelnikom Novog Mesta Gregorom Macedonijem i drugim predstavnicima jugoistočnih općina, Golob je rekao da će "radikalno intervenirati u nekim područjima koja do sada nisu adekvatno riješena". Pojasnio je da će u ponedjeljak policijske jedinice biti pojačane, a stići će i policajci iz drugih dijelova Slovenije. To je odlučeno s ciljem uspostavljanja ne samo mira, već prije svega sigurnosti svih građana.

Po riječima premijera, potpuno su svjesni "da neće ići bez radikalnih intervencija". Dodao je da će mjere ići u smjeru "i zakonskog jačanja policajaca kako bi mogli uspješno obavljati svoje zadatke".