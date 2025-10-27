Zašto je u Sloveniji dvoje ministara dalo ostavku zbog osjećaja odgovornosti, a u Hrvatskoj nije 24 godine?

U kolovozu 2024. godine slovenska ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar sastali su se u ministarstvu pravosuđa da bi raspravili rastući problematiku Roma u Sloveniji.

Ministrica zadovoljna sastankom tada je rekla kako je čula mnogo dobrih prijedloga iz policije koji za nju nisu novost i da se mnogi već razmatraju i implementiraju, no, naravno, napominje da je važno konstruktivno surađivati.

Katič je tada naglasila da se probleme u društvu ne može riješiti povećanjem represije. Prema njezinim riječima, rješavanje romskog problema morat će se rješavati od vrtića do škole, morat će se ojačati preventivno djelovanje svih tijela, a morat će surađivati ​​i društvo. Tek tada će doći do pojačanih aktivnosti pravosuđa: od policije do tužiteljstva i sudstva.

"Sve zakonodavstvo vrijedi i mora se jednako primjenjivati ​​na sve, uključujući kazneno pravo", deklamirala je ministrica.

Njezin kolega Poklukar bio je na sličnom tragu. Naglasio je važnost konstruktivne suradnje po pitanju Roma jer je to bitno za poboljšanje životnih uvjeta i integraciju. "U potpunosti vjerujem da će policija i pravosudni sustav dobro obaviti posao", rekao je i dodao da je pravosudni sustav posljednja faza u rješavanju pitanja Roma.

Šokantno ubojstvo

Godinu i dva mjeseca kasnije Andreja Katič i Boštjan Poklukar podnijeli su ostavke slovenskom premijeru Robertu Golobu. Razlog je brutalan napad mladića iz romske populacije koji je pretukao Aleša Š., oca koji je došao zaštititi svojeg sina, koji ga je prestravljen nazvao iz kluba LokalPatriot u Novom Mestu.

Svijeće i ubijeni otac Foto: Screesnhot/N1 Slovenija/Facebook

Premijer je jutro nakon ubojstva na krizni sastanak pozvao nekoliko ministara, državnu odvjetnicu, predsjednika Vrhovnog suda i ravnatelja policije. Još prije tog sastanka dvoje ministara ponudilo je ostavke koje je premijer prihvatio, ali ministri su pozvani da sudjeluju na sastanku, kao i u donošenju svih ključnih odluka dok im ne bude izabrana zamjena. Nakon sastanka svi troje izašli su pred novinare.

"Ministri zaduženi za ključna područja ponudili su ostavke. Prihvatio sam obje ostavke. U narednim danima predložit ću novog ministra pravosuđa i ministra unutarnjih poslova", rekao je Golob.

Andreja Katič, Robert Golob, Boštjan Poklukar Foto: N1 Slovenija Screenshot

Ministrica u ostavci, Katič, izrazila je sućut obitelji i prijateljima žrtve. "Odluku o ponudi ostavke donijela sam zbog objektivne odgovornosti. Time želim i doprinijeti smirivanju situacije. Oni koji moraju osigurati red i sigurnost su policija i tužiteljstvo. Što se tiče poziva drugih, odgovaram da svatko mora razmisliti o vlastitoj odgovornosti. Ja jesam."

Poklukar je također izrazio sućut obitelji preminulog te rekao da oštro osuđuje jučerašnji događaj. "Jučerašnji napad ispred restorana u Novom Mestu bio je neprihvatljiv čin. Zbog svoje objektivne odgovornosti jutros sam podnio ostavku premijeru", dodao je.

"Nažalost, morat ćemo pribjeći represivnim mjerama. Takve represivne mjere koje bi djelovale trenutno nisu predviđene zakonodavstvom", rekao je Golob nekoliko sati kasnije na nacionalnoj televiziji, dodao je da smatra "da je društvena klima drugačija i zbog ovog tragičnog događaja".

Građani pale svijeće u Sloveniji na mjestu ubojstva - 8 Foto: Blaz Samec/Cropix

Naglasio je da te mjere neće biti popularne i da će promjene biti oštre, dodajući da nitko u povijesti nikada nije pripremio takve mjere.

Slijed događaja kakav ne vidimo u Hrvatskoj

Iz perspektive Hrvatske, koja je prvi susjed Sloveniji, takve ostavke djeluju kao nedostižna politička kultura. Posljednji ministar koji je kod nas nakon nekog skandala podnio ostavku bila je ministrica zdravstva Ana Stavljenić Rukavina davne 2001. godine. U to su doba 23 pacijenta umrla zbog neispravnih uređaja za dijalizu američke tvrtke Baxter.

Ana Stavljenić Rukavina Foto: Ranko Suvar/Cropix

Posljednja čistka ministara zbog nekog tragičnog događaja bilo je ubojstvo Ivane Hodak u listopadu 2008. kada je tadašnji premijer Ivo Sanader smijenio ministre unutarnjih poslova i pravosuđa, kao i ravnatelja policije.

Od tada pa do danas ministre se smjenjuje uglavnom kada postanu teret za premijerov imidž, a i tada to se često pravda uobičajenim osvježenjima. Ili u slučaju Andreja Plenkovića, koji je jedini hrvatski premijer koji je morao smjenjivati ministre jer nisu mogli doći na svoj posao. Spriječio ih je – pritvor.