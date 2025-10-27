Hrvati otkrili što ih najviše živcira u prometu: "Ima budala koje to rade jureći više od 90 na sat"

Sjesti za volan limenog ljubimca ponekad je pravi izazov. Složit će se s time svi koji svakodnevno sudjeluju u prometu jer susreću se sa svakakvim situacijama uzrokovanim ponašanjem drugih vozača.

Nerijetko je stoga potrebno biti hladne glave, promišljen i koncentriran, jer pogreška ponekad može završiti i kobno.

Svi vozači ne reagiraju jednako u identičnim situacijama, a tomu je tako zbog brojnih faktora poput samog karaktera osobe, iskustva u vožnji, odgovornosti, kulturi itd.

Neki vozači ponekad nam uzrokuju stres ili svojim postupcima testiraju granice naše strpljivosti pa smo vas zbog svega navedenog na našim kanalima na društvenim mrežama upitali "Što vas najviše živcira u prometu?".

Stiglo je pregršt komentara, a izdvojit ćemo one koji su prikupili najviše reakcija.

"Živciraju me vozači koji voze 30 na sat, a dopušteno je 50. Oni koji daju žmigavac 200 metara prije skretanja i onda ga mile do tamo. Oni koji se voze iza traktora i ne pretjeću ga, a nikoga nema iz suprotnog smjera. Oni koji mi se nabiju na guzicu te oni koji mi oduzmu prednost u kružnom toku", naveo je jedan korisnik, a drugi se nadovezao:

"Dodao bih još one koji čekaju da se upali zeleno na semaforu pa tek onda ubacuju u brzinu i kreću toliko sporo da samo oni i možda još jedan-dva sretnika stignu proći kroz zeleno."

Kada se vozači vuku po cesti...

Spora vožnja Hrvatima je možda je i najiritantnija na cesti.

"Kampiranje u lijevoj traci na autoputu."

"Smetaju mi vozači koji se vlečeju ko' krepaline. Ili vozi ili odi pješke!"

"Kad na semaforu u Zagrebu umjesto dvanaest prođu tri auta jer su svi na mobitelu i ne krenu na vrijeme."

"Spori vozači i oni koji su nesposobni obići takvog vozača pa stvore kolonu. Oni koji voze 30-35 na sat čim padne malo kiše jer se ne usude voziti 60 na sat", naveo je korisnik kojem je stiglo i upozorenje drugog:

"Primjerena vožnja čuva glavu."

I još jedan sličan komentar dobio je odgovor.

"Vozači koji voze 38-40 na sat gdje je znakom dozvoljeno 50 pa se stvori kolona kao da smo u svatovima", naveo je na što je jedna korisnica odgovorila:

"Potpuno vas podržavam, ali ima i budala koje prolaze kroz kružne tokove brzinom višom od 90 na sat."

Prometna (ne)kultura i prekršaji

Evo još nekih navedenih primjera...

"Kad se vozi u koloni mic po mic, a netko drži razmak bar 50 metara. I kad se ne gledaju dopunske strelice pa se sjete skrenuti nakon 20 sekundi."

"Kad upale maglenke dok je kiša ili samo zato da izgledaju cool. Kad ne daju žmigavac dok izlaze iz kružnog toka ili kad izlete iz dvorišta i onda voze polako."

"Živcira me općenito prometna kultura kod nas i inertnost policije. To znaju vozači pa ne poštuju propise jer znaju da neće dobiti kaznu i iz toga i proizlazi prometna (ne)kultura."

"Taksisti parkirani na raskršćima i pješačkim prelazima."

"Ovi skuteri koji voze svakako i pretječu livom i desnom stranom, po pješačkom prijelazu i slično. Jedva čekam zimu da se barem njih riješimo."

Bilo je i onih iz kategorije "baš sve mi ide na živce".

"Pješaci, biciklisti, električni romobilaši, kamiondžije, tramvaji, vlakovi, avioni, helikopteri, vozači BMW-a, Opela, kineskih električnih vozila, Mercedesa, Lada, Suzukija, Toyota...", napisao je korisnik kojem je stigao i šaljiv odgovor:

"Druže, smetaš i ti njima."

Najmanje je pak bilo onih bez stresa u prometu.

"Meni apsolutno ništa ne smeta. Znam kud idem i nikud ne žurim jer nit' će kuća pobjeć' nit' posao. A ako negdje moram, na vrijeme krenem da ne kasnim i nisam na knap. Nisam život našla na cesti da ga tamo i izgubim", poručila je korisnica.