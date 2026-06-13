Podignuta optužnica: Mladići u Međimurju napali stranca u trgovini pa ga presreli autom i pretukli

Novi napad na stranog državljanina - Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu podiglo je optužnicu protiv dvojice mladića koji su pretukli 36-godišnjaka krajem veljače.

Incident se, kako su objavili, dogodio na području Međimurske županije, 28.veljače. Dvojica hrvatskih državljana, 23-godišnjak i 26-godišnjak su u trgovini najprije bez razloga napali 36-godišnjeg egipatskog državljanina unoseći mu se u lice i provocirajući ga zbog njegove nacionalne pripadnosti, nakon čega su rekli da će ga sačekati i ispljuskati, a potom su ga osobnim automobilom presreli na ulici.

Terete se da su uslijed netrpeljivosti prema njemu zbog njegovog nacionalnog podrijetla, izašli iz automobila i srušili ga s bicikla, a potom naizmjence udarali drvenom letvom po glavi i tijelu.

Muškarac je pritom zadobio tjelesne ozljede, a naglasili su da samo stjecajem okolnosti nije došlo do nastanka teške tjelesne ozljede.

Optužnica je podignuta zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju, a predloženo je da se 23-godišnjaku produlji mjera opreza redovitog obveznog javljanja u nadležnu policijsku postaju zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.