Suborci se prisjećaju Nicoliera nakon posljednjeg ispraćaja: "Volio je hrvatski narod. Prije pada Vukovara, pozvao sam ga na stranu i ponudio mu..."

U Vukovaru je pokopan Jean Michel Nicolier.

Posljednji je ispraćaj održan na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata.

Sprovod Jean-Michela Nicoliera u Vukovaru - 1 Foto: Vijesti u 17

Sprovod Jean-Michela Nicoliera u Vukovaru - 2 Foto: Vijesti u 17

Jean-Micheal ispraćen je uz vojne počasti, a njegova majka primila je hrvatsku zastavu.

Lyliane Fournier, majka Jean-Michela Nicoliera - 2 Foto: Vijesti u 17

Njegovi posmrtni ostaci, podsjetimo, pronađeni su nakon 34 godine potrage, i to u masovnoj grobnici na Ovčari koja je otkrivena u blizini hangara u kojem je mučen.

"Nekoliko tjedana prije pada Vukovara sam ga pozvao na stranu i ponudio mu novinarske iskaznice, da bude reporter. Odbio je. Gledao sam ga i rekao sam mu da mi padamo, pomoć nam ne može doći, naša država nije jaka, mi padamo, da razmisli dobro. Ostao je dosljedan. Rekao je: 'ostajem u ovom narodu u dobru i zlu'. On je vjerovao, volio hrvatski narod, a prvi puta je došao u Hrvatsku. Jean Michel je došao iz srži Francuske. Ne ove Francuske, nego Božanske, da bude podrška, anđeoska podrška", rekao je Zvonko Ćurković, ratni zapovjednik HOS-a u Vukovaru.

Zvonko Ćurković Foto: Vijesti u 17

"Dragi brate, samnom si svaki dan i nema toga što to može promijeniti. Draga mama, hvala ti što si nam rodila i darovala brata, imaš našu vječnu ljubav, zahvalnost i brigu", rekao je Igor Široki, branitelj.

