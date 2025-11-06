FOTO Težak sudar na velikom križanju, poginuo motorist

Vozač motocikla poginuo je u prometnoj nesreći u četvrtak u Splitu, na raskrižju Velebitske i Solinske ulice, prilikom sudara s osobnim automobilom, izvijestila je splitska policija.

Policija je oko 12 sati zaprimila dojavu o prometnoj nesreći na raskrižju Velebitske ulice i Solinske, gdje su se sudarili osobno vozilo i motocikl. U nesreći je vozač motocikla smrtno stradao.

Prometna nesreća u Splitu - 3 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Prometna nesreća u Splitu - 2 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Policija provodi očevid o uzrocima i okolnostima sudara. Odvijanje prometa kod raskrižja Velebitske i Solinske ulice je otežano, policija osigurava mjesto događaja i po potrebi fizički regulira promet.

Prometna nesreća u Splitu - 1 Foto: Nikola Brboleza/Cropix