FOTO Težak sudar na velikom križanju, poginuo motorist

Policija je oko 12 sati zaprimila dojavu o prometnoj nesreći na raskrižju Velebitske ulice i Solinske, gdje su se sudarili osobno vozilo i motocikl. U nesreći je vozač motocikla smrtno stradao.
Prometna nesreća u Splitu - 3Foto:
Nikola Brboleza/Cropix
Policija provodi očevid o uzrocima i okolnostima sudara. Odvijanje prometa kod raskrižja Velebitske i Solinske ulice je otežano, policija osigurava mjesto događaja i po potrebi fizički regulira promet.
