Banjolučki gradonačelnik pisao Hrvatskoj: "Vjerujem da nam ne želite poslati poruku..."

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković uputio je službeni prosvjed Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Banjoj Luci zbog, kako tvrdi, čestih zadržavanja i pretresa na graničnom prijelazu Gradiška.

Stanivuković je izjavio da je konzulatu dostavio dopis u kojem traži jasan odgovor zašto se, čak i nakon što je kazna uredno plaćena, on i njegovi suradnici podvrgavaju detaljnim pretragama svaki put kada prelaze granicu, piše Klix.ba.

U pismu upućenom generalnom konzulu Zoranu Piličiću Stanivuković navodi da je 7. i 10. veljače 2026. bio podvrgnut nesrazmjernim kontrolama te da je pretresen, kao i da je pretraženo njegovo vozilo i prtljaga.

Dodao je da je pri ulasku u Hrvatsku 7. veljače kažnjen sa 700 eura, te da je kaznu platio. Međutim, tvrdi da su detaljne kontrole nastavljene i prilikom sljedećeg prelaska granice 10. veljače, zbog čega izražava sumnju u ono što tvrdi da je selektivan pristup ili diskriminacija.

"Poštujem zakone Republike Hrvatske i nemam namjere koje bi bile suprotne pravnom poretku ili sigurnosti države. Vjerujem da ni Vi nemate želju poslati nam poruku da nismo dobrodošli na teritorij Republike Hrvatske", izjavio je Stanivuković.

Stanivuković je rekao da želi graditi dobrosusjedske odnose te da će tražiti službeno objašnjenje od Konzulata, Vlade RH i nadležnih institucija za, kako navodi, daljnje postupanje prema njemu i njegovim suradnicima.