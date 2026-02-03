Izjave banjalučkog gradonačelnika razbjesnile našeg zastupnika: "Zabranite mu ulaz u državu..."

Zastupnik Dario Zurovec (NL) zatražio je da se gradonačelniku Banje Luke, Drašku Stanivukoviću, zabrani ulazak u Hrvatsku jer je prilikom posjeta Gračacu otvoreno poricao hrvatski suverenitet, državnost i povijesne činjenice.

"Dolazak gradonačelnika Banje Luke, Draška Stanivukovića, na Svetosavsku akademiju u Gračacu te njegov posjet Kistanjama, kao i izjave koje je pritom iznosio, ne mogu se tumačiti kao slučajnost ili izolirani incident. Riječ je o svjesnom političkom neprijateljskom činu. Izjave u kojima dijelove Hrvatske naziva 'našim zemljama', što u suštini znači – srpskim zemljama i 'našim opštinama', uz prizivanje tzv. Republike Srpske Krajine, predstavljaju otvoreno poricanje hrvatskog suvereniteta, državnosti i povijesnih činjenica", upozorio je Zurovec na konferenciji za novinare.

Takve poruke, smatra, nisu slučajne i predstavljaju pokušaj prisvajanja hrvatskog teritorija, relativizaciju Domovinskog rata i testiranje političke odlučnosti Republike Hrvatske.

"Uvjeren sam da se većina pripadnika srpske nacionalne manjine u RH ne slaže s nastupom i izjavama Draška Stanivukovića. On je došao, iznio opasne poruke kojima je jasno pokazao da ne priznaje suverenitet RH, a zatim se vratio u svoj banjolučki reality show ostavljajući srpski narod u Hrvatskoj da se nosi s posljedicama njegove neodgovorne i zlonamjerne politike", ustvrdio je.

Bio je prvi, kaže, koji je javno reagirao jer je osjetio da se radi o izravnom napadu na domovinu. "Istovremeno poručujem: branit ću prava srpske nacionalne manjine u RH i nastavit ću to raditi, ali nikada neću dopustiti da se gazi po mojoj državi, njezinu suverenitetu i dostojanstvu hrvatskog naroda i ovo nije napad na prava srpske nacionalne manjine u RH."

Zapitao je i zašto se nitko iz saborskog Kluba SDSS-a nije oglasio i jasno osudio ponašanje gradonačelnika Banje Luke. Gradonačelnik Gračaca, Goran Đekić iz SDSS-a, bio je domaćin tog događaja, a reagirao je tek nakon nekoliko dana, kada je vidio da je vrag odnio šalu. Također ga zanima i gdje su "veliki moralizatori s lijeve političke scene i jesu li im partijske konvencije važnije od napada na suverenitet Republike Hrvatske".

Ovo što smo vidjeli nije izolirani incident ni nepromišljen istup jednog političara Republike Srpske, nego dio šireg i dugotrajnog informacijskog rata protiv Hrvatske koji se vodi iz Beograda, pod političkim i propagandnim okriljem Aleksandra Vučića – nekadašnjeg Šešeljeva potrčka i ministra informiranja, a danas predsjednika Republike Srbije.

Od institucija RH Zurovec očekuje da pri sljedećem pokušaju ulaska u Hrvatsku Vučićev pijun Draško Stanivuković bude obaviješten da ne može ući jer ima zabranu ulaska. "Na pokušaje njezina destabiliziranja i osporavanja moramo odgovarati jasno, odlučno i bez kalkulacija", poručio je Zurovec.

"RH je suverena, međunarodno priznata i u Domovinskom ratu obranjena država. Njezin suverenitet, teritorijalna cjelovitost i povijesne činjenice ne mogu i ne smiju biti predmet političkih napada, manipulacija i reinterpretacija, osobito ne unutar njezinih granica. Svaki čin i izjava koja relativizira naše temeljne vrijednosti predstavlja direktan napad na RH", zaključio je.