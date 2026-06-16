Županija stotine tisuća eura uplatila prevarantima. SDP proziva županicu: "Tko je to odobrio?!"

SDP traži političku odgovornost županice Antonije Jozić nakon prijevare kojom je Požeško-slavonska županija oštećena za nekoliko stotina tisuća eura, dok županica odbacije prozivke i poručuje da je prioritet dovršetak istrage i pronalazak počinitelja.

Policija je izvijestila da su službenici Požeško-slavonske županije 12. lipnja podnijeli kaznenu prijavu Policijskoj upravi požeško-slavonskoj zbog sumnje na kazneno djelo prijevare.

Prema dostupnim informacijama, nepoznata osoba lažnim je prikazivanjem činjenica putem elektroničke pošte dovela u zabludu službenike, koji su potom obavili novčanu transakciju. Time je županijskom proračunu nanesena šteta od nekoliko stotina tisuća eura.

SDP u priopćenju koje potpisuje saborska zastupnica i predsjednica požeško-slavonskog SDP-a Martina Vlašić Iljkić traži od županice Antonije Jozić objavu točnog iznosa štete nakon prijevare jer građani nisu dobili dovoljno informacija o tom slučaju.

Hoće li županica preuzeti osobnu političku odgovornost zbog činjenice da je županijski proračun oštećen za nekoliko stotina tisuća eura i na koji će se način građanima vratiti oteti novac, upitala je Vlašić Iljkić.

Smatra da nemili događaj otvara ozbiljna pitanja o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola i financijske sigurnosti u županijskoj upravi.

Zatražila je pojašnjenje kako je moguće da promjena bankovnih podataka nije dodatno provjerena izvan elektroničke komunikacije, koje su kontrole bile aktivne u trenutku plaćanja i tko je odobrio spornu transakciju.

Vlašić Iljkić također zahtijeva hitnu neovisnu reviziju svih sličnih transakcija, jačanje sigurnosnih protokola u financijskom poslovanju i političku odgovornost svih odgovornih za nadzor sustava i provedbu transakcija, uključujući i Jozić.

Županica Jozić odbacila je prozivke SDP-a, poručivši da je prioritet pronalazak počinitelja i dovršetak istrage.

"Jedini zadatak oporbe je da kritiziraju, napadaju i nagađaju te je očigledno kako je to u ovom trenutku njima bitnije nego da se nađe počinitelj", rekla je Jozić u odgovoru Hini.

Dodala je kako od političara očekuje poznavanje zakonskih propisa koji ne dopuštaju javno iznošenje pojedinosti koje bi mogle utjecati na tijek istrage.

Požeško-slavonska županija dat će javnosti točne i potpune informacije kada njihova objava više ne bude mogla ugroziti istragu i nakon što nadležne institucije završe istražne radnje.

Jozić je također naglasila da Županijska uprava, unatoč tom slučaju, nastavlja provoditi sve redovne i planirane aktivnosti.