Teška nesreća: Muškarac automobilom sletio s ceste, poginuo je na licu mjesta

U prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak ujutro dogodila na državnoj cesti D25 u Podoštri poginuo je 33-godišnji vozač, izvijestila je Policijska uprava ličko-senjska.

Nesreća se dogodila oko 9:30 kada je 33-godišnji hrvatski državljanin vozio iz smjera Novosela Trnovačkog prema Gospiću.

Policija navodi da je vozio u vrijeme dok mu je bila izrečena zaštitna mjera zabrane polaganja vozačkog ispita.

Iz zasad neutvrđenih razloga u lijevom zavoju izgubio je nadzor nad automobilom i sletio s kolnika. Potom je udario u rub betonskog prijelaza, a zatim i u rasvjetni stup.

Od zadobivenih ozljeda 33-godišnji vozač preminuo je na mjestu nesreće.